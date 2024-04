NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Aprile 2024

Belve

Ospite a Belve, Marcella Bella ha affermato di essere un’icona gay. Tuttavia poco dopo la cantante ha fatto una simpatica gaffe che non è passata inosservata.

La simpatica gaffe di Marcella Bella

Siamo nel pieno della terza puntata di Belve e anche stasera non mancano le emozioni e le risate nello studio di Francesca Fagnani. Ospite del fortunato programma di Rai 2 è stata anche Marcella Bella, da anni nel cuore del grande pubblico. La celebre cantante, che ha contribuito a fare la storia della musica italiana, si è raccontata senza filtri e nel corso della chiacchierata non è mancato un riferimento al suo titolo di icona gay. Da sempre infatti il mondo omosessuale sostiene e supporta la Bella, che a sua volta si è sempre schierata a favore dei diritti del mondo LGBTQIA+. Proprio in merito a questo acronimo, la Fagnani rivolgendosi all’artista le ha chiesto di spiegarne il significato. A quel punto Marcella, tra le risate, ha affermato:

“L: lesbiche. G: gay. B, qui andiamo sul difficile. T, travestiti?”.

Non è mancata la replica di Francesca Fagnani, che rispondendo ironicamente a Marcella Bella, ha dichiarato: “Si dice transessuali. Comunque non sa nemmeno le basi, guardi ha perso il titolo”.

La simpatica scenetta ha fatto sorridere il pubblico di Belve e anche sui social in molti hanno commentato il momento.