Marcia Sedoc delle Cacao Meravigliao: ecco cosa fa adesso

Non Solo Cacao è un talk show di intrattenimento prodotto dall’Associazione Fajaloby Italia, Olanda, Suriname. Il programma è ideato e condotto da Marcia Sedoc, attrice, conduttrice, cantante e presidente dell’associazione sopra citata.

È conosciuta al grande pubblico per essere stata la capogruppo delle “Cacao Meravigliao” nella famosissima trasmissione televisiva Indietro Tutta condotta da Renzo Arbore.

Vanta inoltre diverse e numerose collaborazioni con grandi professionisti dello spettacolo, tra cui Federico Fellini. La Sedoc ottiene una parte nel film Ginger e Fred da lui diretto.

Il programma TV della Sedoc

Il titolo del programma TV vuole dunque ricordare il famoso slogan dei magici anni ‘80 “Cacao Meravigliao”, concentrandosi però non solo sul varietà, ma anche affrontando argomenti di diversi generi con interviste esclusive ai protagonisti dell’attualità, della cultura, del sociale, dello spettacolo, della musica, dello sport e della moda.

In ogni puntata, infatti, si affrontano tematiche differenti con ospiti e personalità da tutto il mondo, presenti in studio o in collegamento video.

Nel cast della trasmissione, ad affiancare Marcia Sedoc, ci sono:

Antonio Fazio , attore, all’interno della trasmissione riveste il ruolo di opinionista e recita i versi più belli della letteratura)

, attore, all’interno della trasmissione riveste il ruolo di opinionista e recita i versi più belli della letteratura) Emanuela Petroni , regista e attrice, si occupa della rubrica Interviste VIP in collegamento da varie città d’Italia e inviata per gli eventi più esclusivi del territorio

, regista e attrice, si occupa della rubrica Interviste VIP in collegamento da varie città d’Italia e inviata per gli eventi più esclusivi del territorio Rosanna Cipolla, cantante, vocal coach, pianista

Il programma ha una durata di un’ora, e viene trasmesso il venerdì sera alle ore 20.00 sul CANALE 165 (rete nazionale) e su OneTv ch. 86 (regione Lazio).

Entrambi i canali fanno parte del circuito Gold TV. La trasmissione ha il patrocinio del sindacato U.SI.POL (Unione Sindacato Polizia di Stato). Media partner del programma: A.S.D. Brasil Sport Club.

a cura di Mattia Pagliarulo

Novella 2000 © riproduzione riservata.