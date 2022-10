1 Cosa è accaduto a Marco Bellavia

In queste ultime ore come sappiamo Marco Bellavia ha abbandonato il GF Vip 7 a seguito di alcuni problemi. Il conduttore infatti ha raccontato di soffrire di disturbi psicologici, tuttavia i Vipponi della casa invece di sostenere e supportare il loro compagno di avventura, l’hanno deriso e messo da parte, causando in Marco un crollo. A quel punto sui social del programma è arrivato un comunicato ufficiale, nel quale si leggeva dell’abbandono di Bellavia:

“Marco Bellavia ha deciso di abbandonare la Casa. Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Giaele De Donà, Marco Bellavia e Giovanni Ciacci è stato annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

L’accaduto ha naturalmente scatenato il web e in molti stanno duramente attaccando i concorrenti del GF Vip 7 per non aver aiutato il conduttore. Nel mentre a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato FanPage, che ha svelato i retroscena dell’abbandono di Marco Bellavia. Questo quanto si legge in merito:

“Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti vicine al programma, la situazione di Marco Bellavia si sarebbe rivelata “ben più grave di come lui stesso l’aveva descritta al team del programma”. Nel corso della settimana il concorrente abbia avuto circostanze scompensi di varia natura, che hanno determinato una situazione ingestibile con il passare dei giorni, facendo emergere una chiara “incompatibilità con la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip”. A fronte di questi ripetuti fenomeni, la decisione di abbandonare il programma”.

Ma non solo. Secondo FanPage infatti potrebbe esserci stato un errore di valutazione su Marco Bellavia da parte degli autori del reality. Andiamo a vedere cosa riporta la nota testata.