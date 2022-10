Elenoire Ferruzzi minaccia di abbandonare il Grande Fratello Vip

1 Elenoire minaccia di abbandonare la Casa

Momento di crisi per Elenoire Ferruzzi che, per la seconda volta in pochi giorni, ha mostrato nuovamente segni di cedimento al GF Vip. Dopo il caso Marco Bellavia (preso di mira e non capito da alcuni vipponi per il suo malessere e costretto a lasciare), potrebbe aggiungersi un altro abbandono.

Elenoire Ferruzzi nelle scorse ore ha fatto sapere di non essere poi così sicura di voler continuare il proprio percorso nel reality show. Di questo la vippona ne ha parlato in veranda con la coinquilina Giaele De Donà. Così Elenoire ha manifestato il proprio malessere dando le varie motivazioni per questa sua decisione. Ecco le sue parole a riguardo, raccolte anche nel video che trovate sotto:

“Non ce la faccio più a lavarmi così, andare in bagno così, e il microfono e le cose…basta! No no. Ma che me ne frega a me [di restare, ndr]. Non sono mica obbligata! Se sto pensando di abbandonare? Certo! Chi me lo fa fare a stare qua a me? Io non posso stare male, nella mia vita sono stata troppo male, basta. Non me ne frega un c***o, non me ne frega niente”, ha detto Elenoire Ferruzzi piuttosto ferma e sicura del suo pensiero.

Giaele De Donà ha tentato di rassicurarla e convincerla a ragionare, ma da quel che vedere con scarsissimi risultati. Quest’ultima ha cercato di farle capire che questa esperienza potrebbe sfruttarla come una sorta di rivincita personale e di riscatto, ma Elenoire Ferruzzi sembra avere raggiunto ormai il limite.

Elenoire Ferruzzi minaccia di abbandonare il #GFVIP pic.twitter.com/mV0OkZmGy4 — Roberto Mallò (@robymallo) October 3, 2022

Il web si è spaccato in due, tra chi crede al malessere di Elenoire Ferruzzi e chi, invece, sostiene che tutto ciò ne deriva da ciò che potrebbe accadere questa sera con la puntata del GF Vip, quando si parlerà del caso Marco Bellavia, in cui lei stessa è coinvolta dopo alcune affermazioni fatte. Ma la crisi di Elenoire va avanti ormai da giorni…