1 Sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione chiedono giustizia per Willy Monteiro: Marco Cartasegna li attacca

Negli ultimi giorni a finire nuovamente al centro dell’attenzione mediatica è stato Marco Cartasegna. Come sappiamo l’ex tronista di Uomini e Donne non le manda di certo a dire, e in più di un’occasione si è esposto sui social per dire la sua su diversi temi. Solo qualche ora fa l’imprenditore si è scagliato contro l’arrivo di Angela di “Buongiorno da Mondello” su Instagram, il cui profilo è stato seguito da migliaia di utenti nel giro di pochissimi giorni. Adesso però Marco ha deciso di tornare a parlare, stavolta per attaccare duramente niente che meno che Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Come abbiamo visto, solo qualche ora fa i due ex volti del dating show di Maria De Filippi sono giunti al Festival del Cinema di Venezia.

Arrivati sul red carpet però la coppia ha compiuto un gesto che sta facendo discutere il web. Rosa e Pietro hanno infatti alzato un cartello chiedendo giustizia per Willy Monteiro, brutalmente ucciso qualche giorno fa e il cui caso ha attirato l’attenzione mediatica mondiale. Il forte e controverso gesto ha letteralmente diviso gli utenti. In molti hanno infatti duramente condannato la mossa di Rosa Perrotta e di Pietro Tartaglione, e tra essi c’è anche Marco Cartasegna. L’ex tronista, con una serie di storie su Instagram, ha fatto un lungo sfogo, criticando la coppia. Queste le sue parole in merito:

“Ero veramente indeciso se dire qualcosa o no, perché ne diranno di tutti i colori, ma non me ne frega niente. Non riesco a stare zitto. Di fronte a un gesto così vile non riesco a tacere. Pensavo che il peggio al Festival del Cinema di Venezia si fosse raggiunto con quel bacio saffico finto, forzato e osceno. Non in quanto saffico, ma in quanto gesto fatto soltanto per le telecamere, e pure male. Vedere che sul tappeto rosso di Venezia due soggetti, che lì non dovrebbero neanche esserci, ma questo è un altro discorso, mostrino un messaggio del genere per un ragazzino la cui morte è così fresca non è giusto”.

