1 Parla Marco Cucolo

Diversi giorni fa, a causa di problemi fisici, Marco Cucolo è stato costretto ad abbandonare L’Isola dei Famosi 16, a pochi passi dalla finale. Attualmente il compagno di Lory Del Santo è già tornato in Italia e a breve si sottoporrà a un’operazione. In queste ore nel mentre Marco ha rilasciato una lunga intervista a FanPage, durante la quale, tra le altre cose, ha parlato della possibilità di far parte del cast del GF Vip 7. Queste le sue dichiarazioni:

“Dopo questa esperienza, voglio stare tranquillo e in pace. Voglio stare sereno. Il Grande Fratello? Credo sia difficile a livello psicologico, mentale. Se all’Isola hai dei problemi con qualcuno, puoi andare dalla parte opposta della spiaggia, invece al GF sei obbligato a conviverci. E poi nella casa rimetterei su i chili che ho perso. Non sono alla ricerca di un lavoro nel mondo dello spettacolo. Infatti, in questi anni non sono andato oltre qualche ospitata. Se capita, capita. Se non capita, fa niente”.

Marco Cucolo ha anche parlato della sua esperienza a L’Isola dei Famosi 16, dei suoi problemi di salute e dell’operazione che dovrà affrontare a breve. Ecco cosa ha svela a riguardo:

“La mia esperienza è stata pregiudicata da calcoli alla cistifellea. Sicuramente cambierà anche il mio futuro. Mi aspettano molte privazioni. Dovrò fare attenzione, limitarmi nel cibo ed evitare alcuni alimenti. Non potrò tornare com’ero prima. Psicologicamente non è facile. I medici in Honduras mi hanno detto che l’operazione è urgente, ma magari qui in Italia mi diranno che posso aspettare ancora un po’. Sono in attesa di fissare una visita con un dottore. Dovrò fare questa operazione e poi potrò tornare alla normalità. Ora sono in una situazione rischiosa, devo fare attenzione a quello che mangio, perché se sbaglio sto male. Mi devono togliere la via biliare. Togliendola, è come se assimilassi il cibo in maniera diversa. Per questo, in futuro, dovrò fare attenzione nel mangiare le cose che negli ultimi anni mi hanno fatto diventare una balena”.

Ma quanti kg ha perso Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi 16? Andiamo a vedere cosa svela lui e chi vorrebbe vincesse il reality show.