Chi è Marco Cucolo? Età, fidanzata e Instagram 

Il compagno di Lory Del Santo, Marco Cucolo risulta nella rosa dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022. Conosciamolo meglio attraverso alcune informazioni che abbiamo raccolto sul suo conto: dall’età, alla vita privata e fidanzata, la carriera e dove seguirlo su Instagram.

Marco Cucolo età, altezza e biografia

Ecco alcuni dati della biografia. Quanti anni ha Marco Cucolo? Partiamo con il dire che il modello è nato a Napoli il 13 gennaio 1992, sotto il segno del Capricorno, e la sua età oggi è di 30 anni.

Tra le altre informazioni sappiamo che è alto 1 metro e 88 centimetri e pesa 78 kg.

Modello e videomaker per professione si è trasferito giovanissimo a Milano, dove ha trovato l’amore.

Vita privata

Della vita privata di Marco Cucolo non si conosce granché. Sappiamo che è amante della fotografia, oltre che del calcio e ama sciare.

Tra le curiosità sul suo conto sappiamo che è un grande amante della pizza (da napoletano non si smentisce) ed è un tifoso del Napoli, come cita anche nella sua biografia.

E per quanto riguarda la sfera sentimentale? Se vi state chiedendo chi è il ragazzo di Lory Del Santo, la risposta la trovate in questo paragrafo. Com’è ormai noto Marco Cucolo è fidanzato ufficialmente da tanti anni con l’attrice.

I due si sono conosciuti sui social e il trasferimento a Milano del modello è stato fondamentale per la loro relazione. Un gesto che inizialmente non è stato preso benissimo dai genitori di lui, a causa della differenza di età. Lory Del Santo (se vi state domandando quanti anni ha) ha 63 anni d’età e ha avuto dei figli in passare relazioni.

Dove seguire Marco Cucolo: Instagram e social

Chi volesse può restare in contatto con Marco Cucolo grazie ai social. Lo troviamo su Facebook, ma anche su Twitter e su Instagram.

Nei suoi profili non mancano immagini che catturano attimi di vita privata, alcune di esse insieme a Lory Del Santo, ma non solo.

Non è particolarmente attivo sulle sue pagine ufficiali, ma ci tiene a curarle personalmente.

Carriera

Che lavoro fa Marco Cucolo? La carriera di Marco è iniziata come modello e videomaker. Ha posato ed è diventato testimonia di doversi importanti brand. Qui di seguito alcune dei lavori più importanti del suo percorso artistico.

The Lady – La serie

In The Lady – la serie, che vede Lory Del Santo regista, Marco Cucolo compare nel ruolo di videomaker ma anche di attore.

Pechino Express

Nel 2016 insieme alla fidanzata Lory Del Santo, Marco Cucolo è stato protagonista della quinta edizione di Pechino Express.

La coppia de “Gli Innamorati” è riuscita a raggiungere il terzo posto nella classifica finale.

Nel corso degli anni è stato spesso ospite di varie trasmissioni televisive, soprattutto nel ruolo di opinionista da Barbara d’Urso.

Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi

Nel 2022 (a partire dal 21 marzo) Canale 5 propone la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, guidata ancora da Ilary Blasi. Al suo fianco Vladimir Luxuria e Nicola Savino nelle vesti di opinionisti, mentre inviato in Honduras è Alvin.

Dei tanti concorrenti in gara troviamo anche Marco Cucolo che ha deciso di ripetere l’esperienza di Pechino Express accanto a Lory Del Santo. Lei ha confidato che inizialmente lui non voleva partecipare, poi è riuscita a convincerlo.

Chi sono tutti gli altri naufraghi di quest’anno? Scopriamoli insieme…

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Davvero un cast molto ricco quello della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Ci sono concorrenti singoli, ma anche diverse coppie, pronte a concorrere verso la vittoria finale.

Tra loro contiamo tanti volti noti di passate edizioni del reality e altri alla prima esperienza in Honduras. Ecco chi sono tutti i protagonisti di questa stagione:

Antonio Zequila

Blind

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilona Staller

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jovana Djordjevic

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Patrizia Bonetti

Roberta Morise

Roger Balduino

Silvano Michetti e Nick Luciani

In attesa di scoprire cosa succederà, vediamo il percorso di Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi 2022.

Il percorso di Marco Cucolo a L’Isola dei Famosi

Dal 21 marzo 2022 L’Isola dei Famosi torna su Canale 5 e ci sarà modo di seguire da vicino il percorso di Marco Cucolo e la sua dolce metà Lory Del Santo.

A seguire riporteremo alcune delle principali dinamiche che coinvolgono Marco Cucolo.

1° settimana: Sbarcati in Honduras, Marco e Lory faranno in modo di proseguire il più possibile il loro percorso. Sembrano essere determinati. Il ragazzo conta tantissimo sull’esperienza della fidanzata, che ha già partecipato e vinto il programma.

2° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

