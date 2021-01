1 In occasione del compleanno di Beatrice Valli, Marco Fantini fa una romantica e bellissima dedica alla sua compagna: ecco le sue parole

Sono passati diversi anni da quando Marco Fantini e Beatrice Valli hanno dato il via alla loro storia. Come in molti ricorderanno i due si sono conosciuti a Uomini e Donne e fin da subito è scattata la scintilla. Dopo aver lasciato il dating show di Maria De Filippi, la coppia non si è più separata e da allora Marco e Beatrice ne hanno fatta di strada. Dal loro amore infatti sono nati ben due figlie: Bianca, venuta al mondo nel 2017, e Azzurra, nata pochi mesi fa. Come se non bastasse a settembre 2019 Fantini ha fatto una meravigliosa proposta di matrimonio alla sua compagna, che ha emozionato tutto il web. Le nozze, che si sarebbero dovute celebrare nel corso del 2020, a causa della pandemia sono state naturalmente rimandate, e proprio la Valli ha ammesso che, se tutto dovesse andare per il verso giusto, il matrimonio si terrà a settembre 2021.

In attesa di scoprire cosa accadrà, qualche ora fa Beatrice ha festeggiato il suo 26esimo compleanno, che naturalmente è stato celebrato insieme a Marco Fantini e ai suoi figli. Proprio il modello in vista dell’occasione speciale ha pubblicato su Instagram una bellissima e romantica dedica per la Valli, che naturalmente non è passata inosservata. Queste le sue dichiarazioni che hanno commosso gli utenti e i fan della coppia:

“Tanti auguri alla donna della mia vita! Ti amo”.

La dedica di Marco Fantini per il compleanno di Beatrice Valli ha emozionato tutto il web, e la coppia ancora una volta si conferma essere una delle più amate e stabili tra quelle uscite da Uomini e Donne.