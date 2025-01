In rete diventa virale un video fake di Marco Liorni con delle bestemmie e insulti mai pronunciati. Lui sbotta e minaccia azioni legali per tutelarsi.

Il video fake di Marco Liorni

Sul web Marco Liorni è al centro della polemica a causa di un video deepfake, diffuso in rete sui social. Ma andiamo per ordine e capiamo bene cosa è successo.

Marco Liorni di recente ha condotto L’anno che verrà ed è intervenuto dopo la gaffe commessa da Angelo Sotgiu (che è poi intervenuto) dei Ricchi e Poveri, scusandosi con il pubblico. Nonostante tutti conosciamo il video in questione, a causa dell’intelligenza artificiale quest’ultimo è stato manipolato e sono stati aggiunti insulti e bestemmie inesistenti nel filmato originale.

LEGGI ANCHE: Valeria Marini torna a parlare della famosa lite dello scolapasta: “Elenoire mi ha aggredita”

Dopo l’accaduto Marco Liorni giustamente ha preso una posizione, specificando si sia trattato di un falso e chiedendone la rimozione immediata. Sui social ha infatti condiviso una storia con su scritto quanto segue:

“Sta girando un video falso che è stato creato con l’A.I., in cui dico parolacce e bestemmio, facendo credere che sia un estratto della notte di Capodanno su Rai Uno. Ho già chiesto all’autore di rimuoverlo. Mi riservo azione legale”, ha fatto sapere il conduttore.

La storia Instagram di Marco Liorni

Il video purtroppo lo hanno realizzato talmente bene che qualcuno è caduto in trappola. Ma ovviamente non ha nulla a che fare con quanto successo realmente. Ciò però pone l’accento sulla pericolosità della tecnologia talvolta se non utilizzata nel modo corretto.

“Sicuramente quasi tutti riconosceranno il falso. Ma ne basta uno che invece ci crede… Altra occasione per farci qualche domanda sulla facilità di creare fake quasi perfetti con l’intelligenza artificiale”, ha detto ancora Marco Liorni.

L’accaduto ha portato ovviamente tutti a fare una riflessione su quanto sia pericolosa la manipolazione digitale. Nonostante i video non sono disponibili dopo la denuncia, il conduttore non ha escluso di volersi difendere legalmente per poter tutelare la propria immagine.