In attesa del suo prossimo album di inediti, Carle Brave annuncia la sua nuova hit estiva, in duetto con Sarah Toscano. Ecco quando esce il brano.

Carl Brave duetta con Sarah Toscano

È senza dubbio un momento d’oro questo per Carl Brave. Il celebre cantante infatti sta per rilasciare il suo nuovo album di inediti, Notti brave amarcord, che uscirà il prossimo 29 aprile. Ma non è finita qui. In autunno partirà infatti un tour di club, che porterà l’artista nelle principali città d’Italia. I biglietti per questi live sono già disponibili per l’acquisto e stanno andando a ruba.

In attesa di scoprire come ci stupirà il cantante però poco fa è arrivata un’inaspettata sorpresa per tutti i fan. Con un post sui social, Carl ha rivelato che a breve uscirà la sua nuova hit estiva, intitolata Perfect, che sarà in duetto con Sarah Toscano. Ma quando esce dunque il singolo? Il pezzo sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming a partire da questa sera a mezzanotte.

Carl Brave sta per tornare e di certo le aspettative non verranno deluse. Nel mentre proprio nelle ultime ore la vincitrice della scorsa edizione di Amici è tornata al centro dell’attenzione mediatica. Sarah Toscano infatti, ospite del podcast di Giulia Salemi, ha parlato del suo primo casting per il talent show dei Canale 5, raccontando anche cosa è accaduto la prima volta che ha incontrato Maria De Filippi. In merito la cantante ha affermato:

“Ho fatto il primo casting davanti a Maria. Non mi aveva dato un bellissimo giudizio. Mi aveva detto che non le era piaciuta la scelta canzone. Ha detto che secondo lei non era adatta su di me. Io ero terrorizzata. Sono tornata in treno piangendo, mia madre era disperata che non mi aveva sentito. Poi però mi hanno richiamata”.