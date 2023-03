Marco Marrocco: dal Grande Fratello all’Arte

La mostra, tuttora in corso presso l’Università eCampus di Roma e fino al 27 marzo, ospita venti opere di Marco Marrocco, artista e storico autore del Grande Fratello VIP.

Allestita negli spazi frequentati dagli studenti, l’operazione mira a incontrare lo sguardo dei più giovani nella loro vita quotidiana, aprendo così una finestra verso l’altrove.

Un’iniziativa necessaria, che ha incontrato il consenso dell’Ateneo nella persona della responsabile, l’avvocato Rita Neri.

Le opere esposte, di genere astratto e informale, seguono il filo conduttore dell’autore, secondo cui:

“Se il delitto non è ancora compiuto; se l’immaginazione ha ancora una possibilità di sopravvivere all’eccidio della qualità e della quantità; se la mano del killer può essere ancora fermata è grazie alla materia, all’imperfezione, al colore e alla brutale esistenza fisica dell’arte. È nel bisogno dell’uomo di immaginare che risiede l’elisir di lunga vita dell’arte. Ed è lì che bisogna intingere i pennelli”.

Presente alla conferenza di apertura anche il Rettore dell’Università Professor Enzo Siviero, che ha affermato:

“L’evento fa parte di quella ‘terza missione’, che prevede l’avvi- cinamento dei ragazzi al saper fare, al saper vedere, al saper immaginare. Marrocco, con la sua arte, si fa ottimo interprete di un mio motto ‘ridging cultures and sharing hearts’ (connettere le culture e condividere i cuori). L’opera dell’artista è un caleidoscopio spumeggiante, come iconografia luminosa, ove il gioco delle parole contenute nel titolo della mostra ‘Il destino dell’immaginazione nell’età dell’immagine’ evoca suggestioni antiche e moderne, in un continuo rincorrersi verso noi stessi”.