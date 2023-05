NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2023

La performance di Marco Mengoni conquista il web

Pochi mesi fa Marco Mengoni ha vinto il Festival di Sanremo con Due Vite, che ha conquistato il cuore del pubblico. Di diritto così il cantante è stato scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision 2023 e sabato sera, in occasione della finale, salirà per la prima volta sul palco. Attualmente l’ex volto di X Factor è tra i favoriti alla vittoria della kermesse, e senza dubbio la sua esibizione non deluderà le aspettative.

Poco fa intanto, nel corso della prima semifinale, è stata mostrata un’anteprima della performance di Mengoni all’Eurovision 2023, registrata in occasione delle prove generali. Questo il video dell’esibizione, che ha già conquistato ed emozionato il web:

abbiate ancora il coraggio di dire che marco mengoni ci farà fare una brutta figura #Eurovision pic.twitter.com/fwNeg1Vv06 — ele (@_eeleni) May 9, 2023

In questi giorni nel mentre Marco Mengoni nel corso di una delle interviste a Liverpool ha rivelato le sue emozioni in merito alla partecipazione all’Eurovision 2023, e ha così affermato:

“Sono più grande, ho avuto l’opportunità di fare tantissime esperienze, capire un palco come questo, l’importanza che ha. Dieci anni fa ero molto giovane, inesperto, mi sono fatto prendere dall’emotività del momento, non mi sono goduto un istante. Sono partito con degli strumenti che ho preso in questi anni di carriera. Ho trovato l’energia giusta, ci sono tantissime cose da fare, tantissime prove e interviste. Sono più grande, maturo. Qui è un mondo magico e fantastico, sono molto soddisfatto anche del mio miglioramento in inglese. Riesco a dire delle cose e fare anche discorsi di senso compiuto. Era l’aspettativa che avevo, è già un po’ confermata, mi sto divertendo, finalmente. Dieci anni fa mi sono divertito ma avevo un po’ più di pressione, me la sto vivendo come il Sanremo appena passato”.