DUE VITE canzone Marco Mengoni: testo e significato

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Andiamo alla scoperta del testo e del significato della canzone di Sanremo 2023 “Due vite” di Marco Mengoni.

Il testo della canzone Due vite di Marco Mengoni

Marco Mengoni porta sul paclo dell’Ariston a Sanremo 2023 la canzone “Due vite“. Qui di seguito possiamo leggere un pezzettino del testo che tutti i suoi fan attendono. Ecco che cosa riporta il sito TV Sorrisi e Canzoni:

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

Il testo della canzone “Due vite” di Marco Mengoni è stato firmato insieme a Davide Petrella. Si parla di due esistenze, i cui cammini si incrociano per costruire un amore fatto di piccole cose, fino alla voglia di isolarsi dal caos esterno.

Tra gli autori troviamo M. Mengoni – D. Petrella – D. Simonetta. Dopo il testo, però, avrete curiosità di conoscere il significato di “Due vite” di Marco Mengoni. Andiamo a scoprirlo…

Il significato della canzone Due vite di Sanremo 2023

Vi state chiedendo qual è il significato della canzone “Due vite” di Marco Mengoni? La risposta l’ha data lui stesso nel video presentazione disponibile su RaiPlay:

“La mia canzone è molto intima. Un viaggio verboso, perché è molto serrata. Ha tantissime parole e riflessioni. Non voglio svelare di più, quindi, la ascolterete sicuramente a breve“.

Come tanti altri prima di lui, quindi, Marco Mengoni ha scelto di non rivelare molto sul significato della canzone “Due vite“. Per fortuna, però, ce la si può gustare per tutta la settimana, dal 7 all’11 febbraio.

Ecco, ora, i Big del Festival di Sanremo 2023…

I Big e i brani di Sanremo 2023

Chi sono i Big che vedremo sul palco del Festival di Sanremo 2023? Andiamo a vedere tutti i concorrenti, compreso Marco Mengoni con la canzone “Due vite“:

