Eurovision 2023, ecco i paesi che passano alla finale

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2023

I paesi che accedono alla finale dell’Eurovision 2023

Questa sera è andata in onda la prima semifinale dell’Eurovision 2023, che quest’anno si tiene a Liverpool. Nel corso della diretta si sono esibiti i primi 15 paesi in gara, e di certo alcune delle esibizioni hanno già conquistato il web. Sabato sera intanto in diretta su Rai 1 assisteremo alla finale della kermesse musicale e finalmente a salire sul palco sarà anche Marco Mengoni, che rappresenta l’Italia con Due Vite. L’ex protagonista di X Factor è già visto come uno dei potenziali vincitori della manifestazione, e di certo nel corso della sua performance non mancheranno le emozioni.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però, andiamo a vedere cosa è successo questa sera. Non tutti i 15 paesi della prima semifinale infatti accederanno all’ultima puntata dell’Eurovision 2023 e questa sera abbiamo scoperto chi sono gli artisti che sono passati in finale. A conquistare il cuore del pubblico, che ha scelto i 10 paesi da mandare avanti mediante l’utilizzo del televoto, sono dunque stati:

Croazia

Moldavia

Svizzera

Finlandia

Repubblica Ceca

Israele

Portogallo

Svezia

Serbia

Norvegia

Ma chi sarà a vincere l’Eurovision 2023? Non resta che attendere la finale del 13 maggio per scoprirlo.