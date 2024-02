Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Marco Mengoni scende in platea per baciare Giovanna Civitillo: non tarda ad arrivare la reazione di Amadeus

Ieri sera nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2024 Marco Mengoni è sceso in platea per baciare Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Non è mancata la reazione del conduttore.

Marco Mengoni scende in platea per Giovanna Civitillo

Ieri sera è ufficialmente partito il Festival di Sanremo 2024 e nel corso della serata abbiamo ascoltato per la prima volta le 30 canzoni in gara. Come sappiamo, ad affiancare Amadeus nella co-conduzione c’è stato Marco Mengoni, che dopo aver vinto la kermesse lo scorso anno è tornato all’Ariston per mettersi alla prova con questa nuova esperienza. Durante la diretta il cantante, che nel mentre ha già annunciato il suo nuovo tour di stadi per l’estate 2025, si è esibito non solo con Due Vite, ma anche con un medley dei suoi più grandi successi che ha emozionato tutto il pubblico.

Sempre nel corso della serata però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha fatto sorridere il web. Mengoni ha infatti presentato un simpatico sketch comico, durante il quale non sono mancate le risate. A un tratto però l’artista ha deciso di scendere in platea.

Marco Mengoni si è infatti avvicinato a Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, chiedendole un bacio. A quel punto l’inviata de La Vita in Diretta si è prontamente alzata dalla sua sedia, entusiasta, e così non è tardata ad arrivare la reazione di Amadeus in diretta. Il presentatore e direttore artistico del Festival ha così affermato: “Ma cosa ti alzi? Neanche un minimo di esitazione”.

GIOVANNA CHE SI ALZA SENZA ESITAZIONE PER LIMONARSI MENGONI CAPENDOLA SINCERAMENTE #Sanremo2024 pic.twitter.com/qycWPZqNag — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 6, 2024

La scenetta comica ha fatto sorridere il web e naturalmente non sono mancati i commenti ironici degli utenti. Nel mentre questa sera andrà in onda la seconda puntata del Festival della canzone italiana durante la quale ascolteremo 15 dei brani in gara. Ma come ci stupiranno stavolta i Big? Non resta che attendere per scoprirlo.