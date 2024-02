Marco Mengoni incanta il pubblico di Sanremo con un magico medley dei suoi più grandi successi (VIDEO)

Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Questa sera Marco Mengoni, co-conduttore della prima puntata del Festival di Sanremo 2024, ha emozionato tutto il pubblico con un medley dei suoi più grandi successi.

Il medley di Marco Mengoni

Diversi mesi fa Marco Mengoni era stato annunciato come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo e questa sera ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston indossando queste vesti inedite. Si tratta della sua prima esperienza al fianco di Amadeus alla conduzione e si è detto molto emozionato. Tuttavia nella conferenza stampa precedente alla puntata aveva rivelato di essersi preparato studiando le edizioni passate:

“Non so come gli sia venuta questa idea ad Amadeus. Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo, Mi sembra di aver vissuto qui per tutto l’anno. Sono fortunato. Non tutti hanno l’opportunità di fare questa cosa sul palco di Sanremo. Sono molto felice.

Ringrazio tutti voi e Ama per avermi scelto. Ho studiato molto questi 74 anni di Sanremo. Ho preso delle cose dai vecchi Festival, sono andato a ripescare delle cose. Amadeus mi ha lasciato la libertà di esprimermi come volevo con il mio team. Ho cercato di portare me“.

Questa sera è stato anche protagonista di un medley che ha fatto emozionare tutto il pubblico in sala e a casa. Marco Mengoni ha cantato molti dei suoi più grandi successi, come per esempio “Guerriero“, “Pazza musica“, “L’essenziale” e tanti altri. Ha lasciato a bocca aperta tutti gli spettatori grazie alle sue doti canore che hanno fatto commuovere e ballare l’Ariston intero.

🇮🇹 El ganador del Festival de #Sanremo2023 y #Sanremo2013, Marco Mengoni, ameniza esta primera serata con un medley de sus mejores éxitos al Ariston en este #Sanremo2024. pic.twitter.com/G7g92HtBNe — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) February 6, 2024

La serata è ancora lunga e Marco potrebbe regalarci ancora altri momenti del genere oppure un monologo. Al momento non sappiamo ancora che cosa accadrà ma noi vi terremo informati come sempre.