Marco Mengoni promosso a pieni voti! Il cantante ha la stoffa per un one-man show su Rai Uno

Andrea Sanna | 7 Febbraio 2024

Serata da incorniciare per Marco Mengoni. Il cantante ieri è stato la spalla destra di Amadeus a Sanremo 2024 e ha co-condotto con lui, regalandoci emozioni e sketch davvero divertenti. È nato uno showman all’Ariston!

Marco Mengoni pronto per un one-man show

In sala stampa aveva confidato di avere un po’ di timore ed essere agitato, eppure possiamo dire che Marco Mengoni si è letteralmente preso il palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024! A distanza di un anno dalla sua vittoria nella kermesse canora il noto cantante ha dimostrato ancora una volta di che pasta è fatto.

Ieri sera Marco Mengoni ha affiancato Amadeus durante tutta la serata e seppur non sempre presente sul palco, come da prassi, è stato comunque una presenza fondamentale e piuttosto interessante. Perché Marco non è solo il cantante straordinario che conosciamo, in grado di regalarci capolavori come Due vite (cantata proprio ieri all’Ariston) o altri pezzi memorabili della sua carriera (che sempre ieri ha racchiuso in un medley). Mengoni ci ha dimostrato di essere un artista a 360°!

Durante la serata Marco Mengoni infatti non ha solo cantato perché “è la cosa che mi riesce meglio”, ma possiamo dire con estrema franchezza che in realtà in grado di reggere bene un palco così importante anche da conduttore o da spalla destra. Ebbene sì. Il cantante si è destreggiato bene sul palco, ci ha donato sketch divertentissimi in solitaria e con Amadeus.

In questi mesi di preparazione Marco Mengoni si è preparato per bene, ha guardato anche diversi Festival di anni precedenti e ha tratto ispirazione dall’indimenticabile Anna Marchesini. E proprio a lei ieri ha voluto dedicare un piccolo momento per omaggiarla. Un gesto che ha riscosso grandi consensi tra il pubblico e la stampa.

È il caso di dire che è nato uno show man? Si potrebbe dire proprio di sì! Alcuni giornalisti hanno già provato a stuzzicare il cantante chiedendogli se sogna uno show tutto suo e lui timidamente ha risposto che forse non è ancora pronto per un salto così importante. Anche se non ha nascosto che gli piacerebbe. Ebbene, Marco ci sentiamo di dirti che sei davvero pronto e in grado di poterti prendere la prima serata su Rai 1! Promosso a pieni voti… Mengoni pensaci!