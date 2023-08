NEWS

Nicolò Figini | 21 Agosto 2023

Il presunto profilo Tinder di Marco Mengoni

In queste ore i fan di Marco Mengoni sono convinti del fatto che il cantante, dopo il grande successo sul piano lavorativo, sia alla ricerca del vero amore. Forse ha scelto una via non tradizionale ma che in molti al giorno d’oggi scelgono per incontrare nuove persone, ovvero le app d’incontri. Un ragazzo, infatti, pochi giorni fa ha trovato casualmente il profilo dell’artista su Tinder, a 14 km di distanza da lui.

Da quel momento tutti quanti sul web hanno cominciato a chiedersi se sia veramente lui oppure no. Nella descrizione si legge il suo nome, la sua età e poi: “Non siate noiosi. Io ci provo“.

Diverse persone si chiedono se Mengoni abbia davvero bisogno di una applicazione di dating online per trovare la sua anima gemella o per lo meno qualcuno con cui uscire.

Altri però fanno notare un dettaglio interessante. Il profilo ha la spunta blu e di conseguenza risulta verificato. Che sia il lavoro di no sconosciuto che sa come creare un perfetto profilo fake oppure si tratta davvero di Marco Mengoni?

Purtroppo nessuno al momento sa darsi una risposta precisa, ma in tantissimi sperano che dietro all’account si nasconda proprio il cantante.

Marco, per ora, non ha ancora commentato sui propri spazi social. Vedremo se nelle prossime ore o nei prossimi giorni vorrà esporsi e rivelare la verità, qualsiasi essa sia. Per adesso non possiamo fare altro che attendere e nel caso in cui dovessimo avere maggiori informazioni a riguardo non esiteremo ad aggiornavi.

Vi consigliamo di seguirci per non perdervi tante altre news.