Ieri sera Marco Mengoni è arrivato a sorpresa presso lo Stadio Maradona di Napoli per esibirsi in concerto con Nino D’Angelo. Ecco il video.

Marco Mengoni al concerto di Nino D’Angelo

Nino D’Angelo ha celebrato il suo grande successo negli anni ’80 con un concerto a Napoli presso lo Stadio Maradona. Tantissimi i fan che sono accorsi e che mai si sarebbero aspettati di ritrovarsi sul palco anche Marco Mengoni. La giovane star ha voluto rendergli omaggio e insieme hanno unito i loro mondi.

Come riporta anche Fanpage in una recente conferenza stampa il cantante neomelodico aveva affermato che sul palco gli spettatori avrebbero ritrovato lui stesso a 360 gradi:

“Ci sarà tutto Nino D’Angelo, ci sarà l’uomo, il Nino D’Angelo degli anni ’80, e sarà amato da tutta Napoli, quello che non è successo negli anni ’80 perché la città era spaccata rispetto a quel ragazzo col caschetto biondo, e col tempo tutta Napoli ha imparato ad amarlo.

Hanno imparato ad amarlo perché si sono accorti che stavamo perdendo tutti quei sentimenti che erano raccontati nei filmetti di serie b e hanno capito che erano importanti”.

Dopo aver cantato i suoi più grandi successi Nino D’Angelo ha accolto sul palco Marco Mengoni, il quale ha duettato sulle note di ‘Marì‘ e ‘Due vite‘ in versione napoletana. Una serata che sicuramente tutti i presenti faranno molta fatica a dimenticare e chi non era allo stadio potrà recuperarla tramite i video sui social.

Marco Mengoni a sorpresa al concerto di Nino D’Angelo al Maradona #mengoni pic.twitter.com/TRqh0A9gH3 — Domenico Mungiguerra (@mimmo_mungi) June 29, 2024

Non possiamo fare altro adesso che attendere il 2025 per poter vedere Mengoni in tour negli stadi di tutta Italia. Un’altra emozionante avventura che si va ad aggiungere alla sua serie di record negli ultimi anni. Sappiamo che toccherà città come Napoli, Roma, Bologna, Milano, Torino, Bari e Messina. Anche noi di Novella 2000 gli facciamo un grosso in bocca al lupo.