In queste ore sul web ha iniziato a circolare il video di un’esibizione di Tananai e Annalisa sulle note di ‘Storie Brevi‘ e a un certo punto il cantante dà un bacio alla collega facendo andare in visibilio il pubblico.

Tananai dà un bacio ad Annalisa

Annalisa e Tananai hanno rilasciato da diverso tempo il loro nuovo singolo insieme intitolato ‘Storie Brevi‘. Fin da subito è stata una vera e propria hit riuscendo a coinvolgere e a far ballare il pubblico. al momento l’ex allieva di Amici è sulla cresta dell’onda e ed è stata scelta dall’ex Big di Sanremo come compagno di viaggio in questa avventura:

“Mi ha coinvolto e mi ha fatto sentire un po’ di cose. La prova del 9 c’è stata quando siamo andati insieme in studio a lavorarci. Da lì c’è stata la certezza che quella cosa era giusta, aveva preso la forma giusta ed era forte insieme”.

Ogni loro esibizione porta grandi emozioni tra i fan spesso vengono anche considerate “bollenti” perché si trovano a stretto contatto durante la performance. Dopo aver rilasciato il video ufficiale sono tornati sul palco insieme e in queste ore si è diffuso sui social un filmato che li mostra molto affiatati. Come vediamo qui sotto a un certo punto Tananai si avvicina ad Annalisa e le dà un bacio sulla guancia mandando il pubblico in visibilio.

Ovviamente tra loro non potrà mai esserci nulla perché il cantante sembra essere fidanzato mentre Annalisa ha un marito. Si tratta probabilmente di una trovata per spingere la canzone, fatto sta che funziona e il pubblico non fa altro che parlare di loro e della canzone che cantano insieme. Tra loro c’è sicuramente una bella amicizia e chissà che in futuro non possano tornare a collaborare. Noi vi terremo informati nel caso in cui dovessimo saperle di più.