Spettacolo

Vincenzo Chianese | 29 Gennaio 2024

Nel corso di una nuova intervista Marco Mengoni parla dei suoi problemi in amore, annunciando di essere ancora single.

La confessione di Marco Mengoni

È stato un anno d’oro l’ultimo per Marco Mengoni. Come sappiamo infatti lo scorso febbraio il cantante ha vinto il Festival di Sanremo 2023 e in seguito ha partecipato di diritto all’Eurovision Song Contest. Contemporaneamente l’ex volto di X Factor ha rilasciato il terzo e ultimo capito di Materia, Prisma, ed è partito per un lungo tour di stadi che l’ha portato in giro in tutta Italia. Pochi mesi fa è stata poi la volta della tournée europea, che ha collezionato un sold out dietro l’altro. La prossima settimana, come se non bastasse, Marco tornerà all’Ariston per co-condurre con Amadeus la prima puntata del Festival. Ma non è finita qui. Solo ieri sera il cantante ha anche annunciato il suo nuovo tour di stadi, che si terrà nell’estate del 2025.

In queste ore intanto Marco Mengoni ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica, durante la quale ha parlato dei suoi problemi in amore, mentre la sua carriera va a gonfie vele. Queste le dichiarazioni del cantante, che ha ammesso di dunque di essere ancora single:

“L’amore? No, non l’ho trovato. Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio ‘emotivogramma’ è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.

Nel mentre il pubblico attende con ansia di scoprire come Marco Mengoni ci stupirà a Sanremo e di certo le aspettative non verranno deluse.