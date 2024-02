Marco Mengoni, retroscena sul suo rapporto con Mahmood: “Trauma per l’addio all’ex fiamma francese”

NEWS

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2024

Mahmood Marco Mengoni

Ci sarà una collaborazione tra Marco Mengoni e Alessandro Mahmood in futuro? È ciò che si augurano in tanti. Ora tra le pagine di oggi emerge un retroscena che svelerebbe una “forte intesa” tra i due artisti e il ruolo che Alessandro pare abbia avuto in un momento particolare del collega.

Il rapporto tra Marco Mengoni e Mahmood

Marco Mengoni e Mahmood si sono incrociati recentemente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2024. Il primo nel ruolo di co-conduttore al fianco di Amadeus, il secondo nelle vesti di Big in gara. Ed è stato proprio Marco a presentare il collega prima della sua esibizione. In quel momento in tanti hanno notato uno sguardo d’intesa e complicità che ha alimentato i rumor.

Tra le colonne del settimanale Oggi, inoltre, il giornalista Alberto Dandolo è tornato su questa sintonia tra Marco Mengoni e Mahmood, svelando anche un retroscena. Questo avvicinamento tra i due nasce proprio dal Festival, quando Marco ha poggiato un braccio sulla spalla di Alessandro, per poi scambiarsi uno sguardo. Un gesto spontaneo e naturale che ha però lasciato intendere la confidenza e intesa tra i due.

Da quel momento in poi tutti sognano di poter vedere Mahmood e Marco Mengoni collaborare insieme. In sala stampa alla domanda dei giornalisti, proprio Alessandro ha aperto a una possibilità: “Con Marco non ho ancora fatto niente. Ma posso dire… Chissà? Vediamo cosa succede e cosa ci riserverà il futuro”. È bastata questa frase a dare ulteriore adito ai chiacchiericci.

Alberto Dandolo nella rubrica “Forse non tutti sanno che…” del settimanale Oggi ha parlato del momento speciale vissuto da Marco Mengoni tra sold out nei concerti, il bel momento con Sanremo 2024 e varie proposte in Rai. Pare però che il cantante abbia dovuto anche affrontare una rottura: “Mengoni non è ancora riuscito a superare il trauma dovuto alla brusca separazione dalla sua ex fiamma di origini francesi” si legge nell’articolo.

E pare che proprio in questo delicato periodo ad avere un ruolo chiave sia stato Mahmood che avrebbe aiutato il collega. Da qui sarebbe nato dunque un bellissimo legame, che potrebbe far nascere un progetto insieme: “A stargli vicino è il collega e amico Mahmood. La loro intesa cresce ogni giorno di più e non è escluso che i due possano avviare una collaborazione artistica”.

Dobbiamo aspettarci un duetto quindi? Chi lo sa!