L’incontro tra Marco Mengoni e Mahmood sul palco dell’Ariston fa sognare e sul web spunta una fan fiction

Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

In queste ultime ore è spuntata una fan fiction sui social che parla di una storia d’amore tra Mahmood e Marco Mengoni. Ecco tutto quello che sappiamo su questa storia che coinvolge il Big e il co-conduttore della prima puntata del Sanremo 2024.

Spunta una fan fiction su Sanremo 2024

Ieri sera il co-conduttore della prima puntata del Festival di Sanremo 2024 è stato Marco Mengoni, il quale ha rivestito questo ruolo inedito per lui in maniera perfetta. Non solo ha emozionato tutti quanti con il medley dei suoi successi più grandi, ma è anche stato protagonista di alcune gag che hanno fatto divertire tutti i telespettatori.

In seguito ha anche avuto il piacere di presentare Mahmood, che in questa edizione è tra i Big in gara con “Tuta Gold“. Poco prima della sua esibizione Amadeus e Marco sono andati accanto a lui per annunciarlo e il pubblico è andato in visibilio. I social sono letteralmente impazziti nel vedere due bei ragazzi l’uno accanto all’altro.

Ed è per questo che di recente su Twitter è spuntata la notizia in base alla quale è stata scritta una fan fiction su di loro. La storia si trova su WattPad e abbiamo avuto ancora occasione di trovarla. Ogni giorno ne vengono pubblicate decine e decine, per tale ragione non risulta semplice scovarla.

La fan fiction su Marco Mengoni e Mahmood a Sanremo 2024

Quindi possiamo leggere la trama della fan fiction intitolata “Moonlight“. Chi ha creato il romanzo scrive: “Alessandro ha un segreto che viene condiviso da una persona sola dietro al palco. Lo ha nascosto per troppo tempo eppure delle piccole frasi e uno sguardo troppo lo hanno quasi smascherato. Il primo a capirlo fu Marco, non così ingenuo come pensava“.

Alla fine è pubblicato anche un disclaimer: “Questa è una storia inventata, non denunciatemi. Vi prego“. Ovviamente i tratta di una storia inventata che non ha niente a che fare con la realtà. Si tratta di una fantasia riguardante ciò che vorrebbero i fan ma che non si realizzerà.