Marco Mengoni trova un significato nascosto nel premio di Sanremo

Sanremo

Debora Parigi | 13 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Le parole di Marco Mengoni a Domenica In sul premio di Sanremo

Ieri pomeriggio è andata in onda una puntata speciale di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo appena concluso in diretta dall’Ariston. Mara Venier ha avuto ospiti tutti in cantanti in gara. E all’inizio c’è stato ovviamente anche il vincitore Marco Mengoni. Appena entrato, l’artista ha subito voluto ringraziare tutte le persone che hanno lavorato a questo Festival:

“Per me è stato un onore far parte di questo cast di questo Sanremo. C’è una troupe qui dietro che è stata eccezionale…continuano ancora oggi a lavorare. Ringrazio Amadeus, ha messo in moto una squadra fortissima di artisti incredibili”.

Successivamente ha raccontato di aver contato nella notte le foglie che sono sulla palma del premio. E, scoprendo il numero, ha dato un suo significato personale al riconoscimento vinto:

“Io questa notte mi sono preso la briga di contare le foglie della palma sul premio di Sanremo. Sono 27 foglie. Eravamo 28 in gara. Non è un caso. Quindi credo che questo premio sia un po’ di tutti noi che abbiamo fatto uno spettacolo che credo sia piaciuto moltissimo al pubblico”.

In pratica quel premio è suo, ma lo ha vinto insieme a tutti gli altri 27 artisti che sono saliti sul palco e che hanno realizzato questo splendido spettacolo. Ma non solo, Marco Mengoni è tornato anche sul fatto che nei primi cinque posti non ci fosse nemmeno una donna. Un evento che lo ha rammaricato, per questo lo ha dedicato soprattutto sa loro questo premio: Queste le sue parole da Mara Venier:

“Noi siamo abituati a vedere le classifiche all’estero e ai primi posti ci sono delle donne la maggior parte delle volte. E quindi ci sono rimasto un po’ male che nella cinquina non ci fosse neanche una donna, perché c’erano delle artiste che ovviamente faranno un successo incredibile da oggi…però non c’era neanche una donna… Un po’ mi è venuto da riflettere, da pensare. Questo premio l’ho dedicato a tutti perché ovviamente tutti abbiamo fatto questo spettacolo, poi il premio è un oggetto. Però c’erano delle artiste in gara che…senza parole”.

Potete rivedere questa puntata di Domenica In sul sito di RaiPlay.