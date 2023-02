Sanremo

Nicolò Figini | 13 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La nuova canzone di Marco Mengoni al GF Vip

Sabato notte Marco Mengoni è stato proclamato vincitore del Festival di Sanremo 2023. Una vittoria che ha messo d’accordo tutte le giurie che avevano il compito di votare durante la finale della kermesse. Al secondo posto invece Lazza e al terzo Mr Rain. Seguono al quarto posto Ultimo e al quinto Tananai.

Mengoni, ad ogni modo, ha voluto dedicare la propria vittoria a tutte le donne che hanno preso parte alla competizione ma che non hanno potuto accedere alla finalissima: “Volevo dedicare la vittoria a tutte le donne che hanno partecipato al Festival. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e quindi credo sia giusto dedicarlo alle artiste che hanno portato pezzi meravigliosi su questo palco“.

La sua canzone, “Due vite” sta ricevendo un ottimo riscontro sulle piattaforme digitali e anche su YouTube, dove sta raccogliendo milioni di visualizzazioni. Un grande successo che dimostrano anche gli ascolti della finale, in particolare quelli che vanno dalle 02:00 alle 02:41. Questo quanto riportano i dati: “L’esibizione dei 5 cantanti in top 5 e la proclamazione di Marco Mengoni come vincitore di #Sanremo2023 raggiunge l’86,3% e quasi 7 milioni di spettatori. Dalle 02:00 alle 02:41“.

Anche gli autori del Grande Fratello Vip, inoltre, hanno voluto rendere partecipi i vipponi del successo di Marco Mengoni e hanno fatto ascoltare, a loro insaputa, il brano vincitore del Festival. I commenti sono stati tutti molto positivi. Qui sotto il video con la reazione.

A voi piace la canzone di Mengoni? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo non dimenticate di seguirci per non perdervi tante altre news.