1 Suora infuriata per il bacio tra le attrici di Mare Fuori

Qualcuno pensava a uno scherzo (compresi noi di Novella2000.it) o a una scena che vedremo nella prossima stagione di Mare Fuori. Ebbene in realtà, sebbene la seconda teoria potrebbe chissà essere presa in considerazione dagli autori, è successo dell’altro. Perché l’episodio di cui vi stiamo parlando si è verificato sul serio durante uno shooting fotografico che ha coinvolto le modelle e attrici della serie, Serena de Ferrari e Kyshan Wilson.

Le due, che nello show interpretano Viola e Kubra, si trovavano tra le strade dei Quartieri Spagnoli di Napoli per lavoro. Tra i tanti scatti scelti alcuni prevedevano un bacio appassionato tra loro. Gesto che ha scatenato la reazione di una suora, la quale si è infuriata (e non poco) e si è avventata sulle attrici di Mare Fuori per dividerle immediatamente. La religiosa si trovava lì per caso e curiosa come tanti, ha dato un’occhiata. Quando però ha notato il bacio tra Serena e Kyshan ha perso la pazienza.

“Che fate? Ma che fate“, ha esordito preoccupatissima vista la scena. La de Ferrari e la Wilson sono rimaste interdette e alla seconda in particolare, nonostante l’imbarazzo evidente, è scappato da ridere. Gli addetti ai lavori, come si vede nel video sotto, hanno ripreso la suora, facendole notare come in quel momento avesse interrotto il loro lavoro: “Signora noi qui stiamo lavorando”. Non contenta, però ha sbottato ancora, prima di andare via: “È il diavolo!”, per poi fare il segno della croce e dire ancora “Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria!”.

Chiaramente il video in questione che vede il bacio tra le due interpreti di Mare Fuori e l’interruzione della suora non è passato inosservato agli occhi del web. In pochissime ore è non solo diventato virale, ma sta facendo molto discutere. I più si sono mostrati solidali nei confronti di Serena e Kyshan, condannando l’atteggiamento avuto dalla religiosa.

