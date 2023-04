NEWS

Nicolò Figini | 29 Aprile 2023

Amici 22

L’abbraccio di Maria De Filippi a Cricca

Questa sera, durante la settima puntata di Amici 22, abbiamo visto Cricca andare al ballottaggio finale. Il cantante ha dovuto affrontare, alla fine della manche, Maddalena. La ballerina, tuttavia, si è salvata in quanto i giudici l’hanno votata. Un gesto di Maria De Filippi, tuttavia, ha diviso molto il pubblico.

Come possiamo vedere anche dal video qui sotto, infatti, vediamo la conduttrice del talent avvicinarsi a Cricca e abbracciarlo nel momento in cui stanno girando le carte sullo schermo dello studio. Questo atteggiamento è stato criticato da alcuni utenti del web perché ritenuto un atteggiamento di parte.

Altre persone, invece, hanno elogiato Maria De Filippi perché lo ritengono un modo per sostenere un giovane ragazzo che è molto sensibile ed emotivo. Sicuramente, ad ogni modo, non c’è nessun favoritismo da parte della presentatrice. Vedremo quale sarà il destino de cantante alla fine della serata. Nel frattempo continuate a seguirci.

Voi che cosa ne penate? Fatecelo sapere con un commento. Nel frattempo, però, non smettete di seguirci per non perdervi tante altre news su Amici 22 e molto altro ancora. Noi vi terremmo aggiornati mano a mano che la puntata andrà avanti. Per vedere l’appuntamento completo vi consigliamo di accedere alla piattaforma streaming gratuita Mediaset Infinity.