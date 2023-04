NEWS

Nicolò Figini | 29 Aprile 2023

Amici 22

Mattia di Amici 22 perdona Maddalena

Tantissimi gli eventi che si sono susseguiti in questa settima puntata de Serale di Amici 22. Tra le varie cose, per esempio, possiamo citare il momento in cui Wax ha cantato una canzone che all’interno aveva delle barre scritte da lui stesso in risposta alle critiche dei giornalisti. Oppure, ancora, l’infortunio al braccio che ha colpito Isobel durante il ballottaggio nella seconda manche.

Questa volta, però, parliamo di qualcosa di bello che riguarda Mattia e Maddalena. Nel corso del daytime andato in onda in settimana, infatti, abbiamo visto la ballerina e Benedetta essere molto dure nei confronti di Zenzola e lui ci era rimasto particolarmente male. In seguito ha avuto un confronto con Benedetta, con la quale la situazione è stata sistemata.

Più complicato, invece, è stato risolvere le cose con Maddalena. I due allievi di Amici 22, all’inizio del percorso, hanno avuto un breve flirt anche se poi lei aveva interrotto la frequentazione. Da quel momento, a quanto pare, i rapporti si sono fatti più tesi e anche il chiarimento in questo caso è stato impossibile.

Questa sera, però, abbiamo visto Mattia perdonare Maddalena, in quanto Zenzola le ha dato un bacio sulla testa in segno di affetto e sostegno dopo che a vinto la seconda prova della terza manche contro di lei. Qui sotto vi lasciamo il video.

