Maria De Filippi accanto a Silvia Toffanin ai funerali di Silvio Berlusconi – VIDEO

Debora Parigi | 14 Giugno 2023

In Duomo, accanto a Silvia Toffanin, si è seduta la collega e amica Maria De Filippi che ha mostrato tutta la sua vicinanza e il suo affetto

Inizieranno alle 15 i fuerali di Stato per Silvio Berlusconi che possono essere seguiti in diretta su Rai e Mediaset. Tanti i volti noti della politica, dello spettacolo e dell’imprenditoria presenti dentro al Duomo di Milano in cui si svolge la funzione. Tra questi, ovviamente, molte figure importanti di Mediaset tra cui Maria De Filippi.

La nota conduttrice, che viene anche lei da un lutto di pochi mesi (la morte del marito Maurizio Costanzo), ha preso parte all’ultimo saluto per l’ex Presidente del Consiglio, nonché fondatore e leader di Forza Italia e Presidente del Monza Calcio. Si è quindi recata in Duomo e si è seduta proprio accanto a Silvia Toffanin. La presentatrice è ovviamente molto provata e in lutto, essendo la compagna di Piersilvio, quindi Berlusconi era suo suocero.

Come si vede in alcune immagini trasmesse dallo speciale di Canale 5 dedicato proprio ai funerali, Maria De Filippi ha espresso tutta la sua vicinanza alla Toffanin. Ha preso posto accanto a lei e le ha dato tutto il suo affetto prendendole la mano. Lei ha risposto con un sorriso di ringraziamento e cingedole le spalle. Pochi gesti che comunque fanno capire il profondo rapporto che lega le due conduttrici Mediaset.

La stessa Silvia Toffanin aveva, alcuni mesi fa, dimostrato la sua vicinanza alla De Filippi quando era morto Costanzo. Con la sua trasmissione Verissimo aveva infatti seguito la diretta dei funerali e aveva presentato degli speciali dedicati al giornalista. Inoltre aveva mandato un messaggio di affetto alla collega e amica.