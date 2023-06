Uomini e Donne, Fabio Mantovani commenta la separazione da Isabella Ricci

NEWS

Nicolò Figini | 14 Giugno 2023

Uomini e donne

Fabio Mantovani, ex Cavaliere di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio sulla sua separazione da Isabella Ricci

Le parole dell’ex Cavaliere di Uomini e Donne

Qualche giorno fa Isabella Ricci, ex Dama di Uomini e Donne, è ha annunciato la separazione da Fabio Mantovani. Sui social ha scritto semplicemente: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”.

I due si erano sposati poco dopo aver abbandonato il programma di Canale 5 insieme. Le nozze le hanno celebrate a Pescantina, in provincia di Verona, il 28 maggio 2022. Una cerimonia intima che ha visto partecipare solo i famigliari e qualche amico.

In queste ore Fabio Mantovani ha finalmente rotto il silenzio e ha spiegato come mai il matrimonio con l’ex Dama di Uomini e Donne è finito. Ha specificato che sono cose che possono accadere anche se c’è molto amore e non si dice pentito delle nozze affrettate:

“Sono cose che succedono, purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto. Sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”.

In seguito, come riportato anche da Isa e Chia, Fabio Mantovani ha svelato che non tornerebbe nel parterre di Uomini e Donne:

“No, quel programma per me è Isabella. Tutti nella redazione e nello studio sono stati nei miei confronti magnifici. Mi hanno accolto con affetto. Ma io ero andato per Isa e senza non ha senso tornare”.

Voi che cosa ne pensate? Siete dispiaciuti della loro separazione? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ora aspettiamo per capire se Isabella commenterà questo intervento di Fabio. Continuate a seguirci per tante altre news.