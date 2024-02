Maria De Filippi approda a sorpresa su Rai Uno per festeggiare i 70 anni dalla nascita della TV (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 29 Febbraio 2024

Maria de Filippi

Questa sera il pubblico ha potuto vedere Maria De Filippi in onda su Rai Uno in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni dalla nascita della TV.

Maria De Filippi su Rai Uno

Massimo Giletti questa sera, 28 febbraio 2024, ha condotto una serata speciale su Rai Uno durante la quale ha festeggiato i primi 70 anni dalla nascita della televisione. Tantissimi gli ospiti che si sono susseguiti sul palco e ovviamente non poteva mancare Pippo Baudo, che ha ricevuto la sorpresa di Giorgia. Poi è stata la volta anche di Maria De Filippi, tra i volti principali di Mediaset da oltre 30 anni.

Giletti l’ha accolta con un piccolo video riassuntivo della sua carriera, dagli inizi fino al successo più recente tra Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te. Il conduttore l’ha definita donna dei record e poi ha aggiunto:

“Dopo tanti anni c’è solo una certezza: lei è la numero uno della televisione italiana. Poi lei non lo ama, non ama che si dica che è una donna potente. Una donna che sforna decide di ragazzi di talento. Però questa è la realtà”.

RAI 1 ~ 28 FEBBRAIO 2024 ~ #LaTvFa70



"È la numero uno della televisione italiana #MariaDeFilippi" ❤️

"La regina incontrastata👸🏼"



È STORIA. #AscoltiTv pic.twitter.com/5SCa18Zzkv — Vento (@Vento_Elios) February 28, 2024

“Possiamo dirlo?“, ha chiesto Massimo Giletti e Maria De Filippi ha scosso la testa imbarazzata come risposta. La conduttrice ha poi raccontato vari aneddoti sulla sua vita professionale e privata, come per esempio di quando da bambina si metteva davanti alla TV con la sua famiglia: “Mai avrei immaginato che avrei lavorato in televisione un giorno, ma proprio mai“.

Il suo intervento è stato apprezzato, com’era ovvio, da tutti gli utenti del web. Ricordiamo infine che la puntata potrà essere recuperata sulla piattaforma streaming RaiPlay.