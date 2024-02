Ennesimo confronto tra Mirko e Perla, Beatrice Luzzi sussurra sotto voce: “Che palle” (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 28 Febbraio 2024

Grande Fratello

Durante il confronto tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero al Grande Fratello Beatrice Luzzi è stata inquadra nel momento in cui sembrerebbe aver detto una frase contro i gieffini.

Nel corso della puntata di questa sera del Grande Fratello abbiamo assistito alla ramanzina di Alfonso Signorini nei confronti di tutti gli inquilini, in quanto lasciano spesso sporcizia in giro senza mai pulire. Poi abbiamo assistito a due confronti: il primo tra Giuseppe Garibaldi con Anita Olivieri e il secondo tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Ma perché Beatrice Luzzi ha avuto da ridire?

Ebbene, il tutto ha avuto luogo nel momento in cui il conduttore ha voluto discutere con i diretti interessati della possibilità che tra Perla e Alessio possa esserci del tenero. La concorrente ha negato, ma Mirko ha affermato di essere abbastanza geloso. Tuttavia la Vatiero è ancora una donna libera, nonostante abbia detto di amare ancora il suo ex.

Quest’ultimo ha esclamato che è libera di fare ciò che vuole al momento e non le impedirà di vivere la casa in nessun modo. Chi non ha apprezzato il confronto, però, sarebbe stata proprio Beatrice Luzzi. L’attrice avrebbe detto sottovoce una frase contro di loro, ma che il web avrebbe decifrato: “Sì, però che palle“. Un po’ come a sottolineare l’essere stufa dei loro continui faccia a faccia puntata dopo puntata.

Sul web da una parte ha raccolto consensi perché diversi utenti sono stanchi di sentire ripetere sempre le solite cose. I fan dei Perletti, però, si sono scagliati contro l’attrice e probabilmente faranno di tutto per non farla vincere nella puntata finale per portare al trionfo, se ce ne sarà la possibilità, Perla.