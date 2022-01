Brand e costo dell’outfit di Maria De Filippi

Maria De Filippi ad Amici 21

Questo pomeriggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Amici 21. A incuriosire sono non solo le sfide tra i ragazzi, in corsa verso il Serale, o le varie liti in studio, ma anche gli outfit. In questo articolo ci concentreremo sul look indossato da Maria De Filippi quest’oggi e conosceremo brand e costo.

Durante l’appuntamento di oggi di Amici 21, che ha visto l’eliminazione della cantante Rea, Maria ha indossato un abbigliamento ‘sbarazzino’. Ma non è la prima volta che opta per capi di questo tipo. La presentatrice ama sperimentare, un po’ come tutti noi. Ma siete curiosi di scoprire il brand e il costo di camicia e pantaloni?

Come raccolto gentilmente da Gossip e TV il completo scelto non è propriamente economico ed è firmato dalla prestigiosa casa di moda, Yves Saint Lauren. Ma veniamo ai prezzi. La camicetta costa la bellezza di 750 Euro, mentre per quanto riguarda i pantaloni la cifra si aggira sui 2.990 Euro. Non sappiamo, invece, il prezzo delle scarpe. Dunque se avete voglia di replicare lo stesso identico look di Maria De Filippi dovete sborsare 3.740 Euro.

Maria De Filippi – Amici 21

C’è anche una particolarità in questo outfit scelto oggi dalla De Filippi. Non tutti se ne saranno accorti, probabilmente, tranne i più attenti osservatori che non si lasciano scappare proprio nulla. Come fa notare Gossip e TV, infatti, anche nella puntata di Tú Sí Que Vales del 20 novembre la conduttrice ha optato per gli stessi indumenti. Unica cosa diversa, in quella circostanza, erano le scarpe. Ecco qui l’immagine che dimostra ciò che abbiamo appena scritto..

Maria De Filippi e la giuria di Tú sí que vales

E voi vi eravate resi conto di questa particolarità sull’outfit della De Filippi? Continuate a seguirci per altre news!

