1 La sorella di Alessandro Basciano interviene

Il rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni è sempre più altalenante e nelle scorse ore i due dopo essersi ritrovati, hanno avuto un’accesa discussione al GF Vip. Lite che ha portato la gieffina a fare le valigie al ragazzo e sbatterlo fuori dalla stanza, poiché delusa dai suoi comportamenti.

Nel mentre, in tutto ciò, spunta una lettera della sorella di Alessandro Basciano, che fino a oggi era convinta della frequentazione tra suo fratello e Sophie Codegoni. In questo lungo messaggio, riportato da Di Più e gentilmente raccolto da IlSussidiario.net, Giorgia Nicole sembra aver un parere decisamente diverso:

“Caro fratello, lascia stare quella Sophie. Ti farà soffrire. All’interno della Casa ti ho visto felice, allegro, innamorato oserei dire, ma anche affranto, distrutto. Io so bene che quando stai male non è per Sophie che hai appena conosciuto, ma per le tante delusioni sentimentali che ti sono cadute addosso come macigni […].

Con Sophie ci sono stati alti e bassi, è molto giovane, leggera, spensierata, vive tutto come una farfalla, bella, leggiadra, alla ricerca del fiore più bello. Ci mette il cuore a modo suo ma non ha il tuo passato, il tuo spessore. Forse per te sarebbe stata più giusta Jessica, più grande, più matura”.

Pare quindi che ora la sorella di Alessandro Basciano preferirebbe vederlo vicino a Jessica Selassié anziché Sophie Codegoni. Continua…