Nicolò Figini | 1 Dicembre 2022

Maria de Filippi

La rivelazione di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi sanno insieme da tanti anni ormai e il loro amore è più forte che mai. Sono ufficialmente marito e moglie dal 1995 e ancora oggi ogni tanto rilasciano delle interviste in merito alla loro unione. In questi giorni, come riporta anche il sito Gossip e TV, il presentatore ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo TV e per l’occasione ha spiegato in che modo ha conquistato Maria e come fa a mantenere un rapporto felice.

Il vero segreto per la loro coppia è la normalità. La complicità che si è venuta a creare con naturalezza nel tempo, infatti, pare essere il segreto per una relazione lunga e duratura: “Abbiamo cominciato a parlare e dopo 28 anni parliamo ancora“. Il dialogo, quindi, sembrerebbe essere la chiave del loro legame. La loro storia d’amore ha inizio per caso. Un giorno entrambi erano presenti a un convegno in occasione del Festival di Venezia. Maurizio era un moderatore mentre la De Filippi lavorava nell’ufficio legale di una società produttrice di videocassette.

Sembra che all’inizio la conduttrice non avesse mostrato una grande simpatia per Maurizio Costanzo. Prima di conoscerlo, infatti, vedendolo solamente in TV non le andavano a genio le sue domande scomode. Costanzo, invece, è rimasto subito folgorato dalla professionalità di Maria. Per tale ragione le ha proposto di accettare un posto a Roma. Su consiglio della madre ha detto di sì e di lì a poco lei ha iniziato a farsi conoscere e poi è convolata a nozze.

Quello con Maria De Filippi per Costanzo è il quarto matrimonio. Il giornalista è stato sposato con Lori Sammartino (negli anni ’60), con Flaminia Morandi dal 1973 al 1984, e con Marta Flavi dal 1989 al 1990. Maurizio ha anche tre figli: Camilla, Saverio e Gabriele.