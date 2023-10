Spettacolo

Nicolò Figini | 1 Ottobre 2023

Amici 23

La conferma di Maria De Filippi

Questo pomeriggio è andata in onda la nuova puntata di Amici 23 all’interno della quale abbiamo visto la prima classifica di ballerini e cantanti. Tra i protagonisti dell’appuntamento c’è sicuramente Simone, il quale ha ricevuto un commento ambiguo da parte di Garrison. Quest’ultimo, infatti, lo ha definito brutto come lui e la Celentano. Maria De Filippi, ovviamente, lo ha difeso.

Più tardi il pubblico a casa si è anche goduto una gara di improvvisazione per il ballo. In sfida è andato anche Elia. Quest’ultimo ha fatto una esibizione abbastanza seducente con Elena D’Amario.

Alla fine tutti quanti hanno sorriso e Maria per smorzare il momento ha affermato che la ballerina professionista è felicemente fidanzata. Per la precisione ha usato il termine “fidanzatissima“.

Non ha fatto il nome del compagno, ma tutti quanti a casa sono sicuri di chi si tratti. Il suo nome è Massimiliano Caiazzo, il giovane attore che ha raggiunto il successo grazie alla fiction Mare Fuori. I due lo hanno già fatto capire tramite vari post su Instagram e con diversi non detti.

Inoltre sono stati anche paparazzati mentre si stavano scambiando dei baci sulle labbra in giro per la città. A voi piace questa coppia? Sicuramente i fan sono davvero contenti da quando hanno scoperto con praticamente assoluta certezza che l’attore e la ballerina si stanno frequentando.

diteci la vostra e seguiteci per non perdervi tante altre news. QUI per vedere il video.