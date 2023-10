Spettacolo

Nicolò Figini | 1 Ottobre 2023

Amici 23

Questo pomeriggio si è svolta la prima gara della nuova classe di Amici 23 e a un certo punto è toccato al ballerino Simone. Dopo che si è esibito, però, è accaduto qualcosa di imprevisto durante il commento di Garrison, il quale è stato uno dei giudici esterni della puntata: “Ho un pensiero molto chiaro. Abbiamo due cose in comune, ovvero l’altezza e che sei brutto come me“.

Maria De Filippi lo ha bloccato: “Ma non dire ca**ate. Sarai brutto tu. Lui non è brutto come te. Lui è bello“. Garrison ha affermato che ha un carisma molto forte: “Ti dico che ho fatto un complimento. Preferisci essere bello o.. Guarda la Celentano. Lei è bella? O è brava?“. Questo episodio ha causato un attimo di spaesamento in studio e la Celentano l’ha guardato senza sapere che dire.

Alla fine il tutto si è risolto con un sorriso. Maria è andata al centro dello studio per abbracciarlo e rassicurarlo. Simone di Amici 23 ha comunque ringraziato sorridendo e poi è andato a sedersi. Vedremo se commenterà quanto accaduto durante il daytime. Nel caso vi terremo aggiornati.

