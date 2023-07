NEWS

Nicolò Figini | 9 Luglio 2023

Carlo Verdone ha parlato in una recente intervista del debutto come attrice di Maria De Filippi

Il debutto come attrice di Maria De Filippi

Come già affermato in passato, nella seconda stagione di “Vita da Carlo” con Carlo Verdone apparirà anche Maria De Filippi. La conduttrice di Amici, come già spiegato dall’attore in passato, si è subito mostrata molto motivata:

“Con Maria ci conosciamo, siamo amici. Mi ha colpito quanto è stata collaborativa. Quando l’ho chiamata mi ha detto subito: ‘Non c’è problema. Fatemi sapere le date’.

Mi capita di chiedere a colleghi attore di fare qualcosa e mi cascano le braccia, sembra di prendere appuntamento con il presidente cinese. Lei no, ed è stata anche bravissima come attrice. Non ha sbagliato niente, ci siamo pure sbrigati in fretta”.

In una intervista riportata anche dal settimanale Di Più, inoltre, Carlo Verdone ha fatto i suoi complimenti a Maria De Filippi affermando che sarà capace di stupire tuti quanti. Sottolineando il fatto che per la presentatrice si tratta di un debutto assoluto in questo campo.

All’interno della serie TV, poi, ci sarà anche Sangiovanni. Per quanto riguarda il cantante Carlo Verdone aveva detto:

“Nella serie me lo impone il mio produttore. Vuole qualcuno che piaccia ai giovani. Ovviamente Sangiovanni sarebbe l’ultima persona al mondo ce avrei potuto scegliere: cosa c’entra lui da Vicenza con Carlo Verdone da Ponte Sisto?

Quando nella serie lo vedo mi prende un colpo, vorrei mollare tutto. Invece poi funziona, è pure bravo. Io dei dubbi li avevo davvero, non ha mai recitato, è pure un po’ timidino… E invece…”.

