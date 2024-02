Vladimir Luxuria inizia a formare la squadra della sua Isola e mette gli occhi su Beatrice Luzzi

Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Febbraio 2024

Isola dei Famosi

Stando alle più recenti indiscrezioni sembrerebbe che Vladimir Luxuria si stia informando sulla disponibilità di Beatrice Luzzi dopo il Grande Fratello per farla diventare opinionista a L’Isola dei Famosi 2024.

Beatrice Luzzi a L’Isola dei Famosi 2024?

Tra non molto tempo avrà inizio L’Isola dei Famosi 2024 anche se l’unica informazione certa riguarda la conduzione, che sarà affidata a Vladimir Luxuria. Accanto a lei dovremmo trovare Sonia Bruganelli come opinionista insieme ad Alvin, mentre l’inviata si vocifera possa essere Elenoire Casalegno. Un’edizione del tutto rinnovata dopo l’addio di Ilary Blasi, la quale adesso andrà alla ricerca di nuove avventure.

Le notizie sul reality di Canale 5 non finiscono di certo qui perché per quanto riguarda i concorrenti sappiamo che ci sarà un cast misto. Proprio come accaduto al Grande Fratello, infatti, si opterà per naufraghi Vip e persone comune. Al momento tuttavia non conosciamo l’identità di nessuno di loro e dovremo attendere ancora qualche settimana.

Nel mentre si sta diffondendo una voce di corridoio che interesserà tutti i fan del GF: stando a un rumor riportato dal sito Anticipazioni.TV parrebbe che Vladimir Luxuria abbia chiesto informazioni su Beatrice Luzzi. La conduttrice vorrebbe chiederle di sedersi nella postazione degli opinionisti perché sa quanto sia amata sui social e l’enorme seguito che possiede.

Per adesso si tratta di indiscrezioni che non trovano conferma da nessuna parte, soprattutto perché Beatrice al momento non sa di tale possibilità. Dopo mesi chiusa nella Casa potrebbe aver voglia di godersi i figli e la famiglia senza buttarsi in un nuovo progetto a distanza di una settimana. Tutto ciò che possiamo fare ora è aspettare e vedere che cosa accadrà nel prossimo futuro.

A voi piacerebbe vedere Beatrice Luzzi come opinionista a L’Isola dei Famosi 2024? Ricordiamo che esiste un precedente, ovvero quando Tommaso Zorzi vinse la sua edizione del GF e accettò subito questa opportunità. Vi terremo aggiornati.