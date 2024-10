Quando Maria De Filippi si arrabbia sono guai. E oggi a Uomini e donne è successo. La conduttrice, infatti, ha ripreso il cavaliere Diego che ha continuato a portare avanti la sua posizione tanto da farla innervosire. Ecco cosa è accaduto.

La sfuriata di Maria De Filippi a Diego a Uomini e donne

Nella puntata di oggi, lunedì 7 ottobre, di Uomini e donne Maria De Filippi si è un po’ alterata ed è andata a fare la morale a uno dei cavaliere: Diego. Tutto è nato dal cavaliere che, uscendo con Margherita, ha detto che non è convinto che lei sia interessata a lui. A questo punto la dama ha invece risposto che lo è, ma lui ha continuato a non essere convinto e quindi non sa se vuole continuare la conoscenza. Da qui è partita una discussione.

LEGGI ANCHE: Le anticipazioni della sesta puntata di Bake Off Italia 12

Solo successivamente, una volta chiuso il capitolo anche con Mario, Maria De Filippi è tornata rivolgersi a Diego vedendolo un po’ scuro in volto. Il cavaliere ha detto che era solo pensieroso. Così la conduttrice ha cercato di farlo ragionare facendogli un po’ la morale.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Diego entra in crisi e interviene Maria De Filippi

“Io non è che sono proprio un’imbecille che non si accorge delle cose. A volte faccio anche finta di non accorgermene”, ha detto la De Filippi. “Però di fronte a determinate evidenze, non è che posso far finta. Con questa donna tu sei uscito una volta, ieri sera sei uscito per la seconda volta. Lei racconta che tu l’abbracci, l’accarezzi. Fai quello che normalmente un uomo fa quando gli piace una donna e viceversa. E stranamente, lei ti dice ‘mi piaci voglio continuare’, però tu dici ‘la mia sensazione è che non ti piaccio. Le balle a volte le racconto anch’io, devi imparare a raccontarle bene”.

#uominiedonne

Maria a Diego : le balle le so raccontare anch'io 😂😂

Maria, il 90% di chi è in trasmissione li racconta 😒😒 pic.twitter.com/O8gwj9P8kf — Gianni leone (@giannileone33) October 7, 2024

A questo punto Diego ha provato a difendersi rimanendo sul suo punto e cioè il fatto che, nonostante Margherita dica di essere interessata, lui ha il dubbio che non sia realmente così. Infatti pensa che sia interessata a Mario. Ed è qui che Maria De Filippi si è innervosita e ha alzato la voce andando ad accusarlo di essersi tirato indietro solo dopo aver saputo che lei era uscita con Mario appunto.

LEGGI ANCHE: Ecco dove si trova il locare di Diandra di Temptation Island

“Ti interessa puntualizzare perché sei diventato il notaio dei sentimenti?”, ha detto improvvisamente la De Filippi. Diego ha continuato a spiegare arrampicandosi un po’ sugli specchi. E così la conduttrice è intervenuta di nuovo: “La verità è che gli piace più Mario di te. E se per caso dovesse succedere che lei sceglierà lui, Diego amen. Prché la verità è che il tuo problema è Mario”.