Sapori e ricordi di casa, questo è il tema della sesta puntata di Bake Off Italia 12 di cui abbiamo le anticipazioni. Inoltre ci sarà una grande ospite direttamente da Casa a prima vista. Vediamo tutto quello che accadrà.

Le anticipazioni della sesta puntata di Bake Off Italia 12

La quinta puntata di Bake Off ha visto l’eliminazione di Giorgia, una delle concorrenti che sembravano tra le più brave. E anche le altre finite a rischio eliminazione erano sempre tra le migliori. Questo ha fatto capire che bisogna sempre stare molto attenti. Cosa accadrà quindi nella sesta puntata di Bake Off Italia 12 secondo le anticipazioni? Si celebreranno i sapori di casa e i piatti della tradizione.

A tal proposito, nella prima prova, quella creativa, i concorrenti dovranno preparare dei piatti della tradizione casalinga che si servono dentro la pirofila. In pratica dovranno preparare dei piatti salati come lasagne, polpette ecc, ma che in realtà al gusto sono torte e quindi dolci.

Passiamo alla seconda prova, quella tecnica ideata da Iginio Massari. E così gli aspiranti pasticceri dovranno preparare una particolare torta di mele derivante da una ricetta precisa del maestro. E lui farà da tutorial ai concorrenti. Domenica, avendo il grembiule blu, avrà un vantaggio e cioè avrà nella ricetta le dosi per preparare la pasta frolla. Gli altri concorrenti invece non avranno le dosi della pasta frolla nella ricetta e dovranno memorizzare quello che farà il maestro. Dopo la visione e l’assaggio questa sarà la classifica:

Giulia Sergio Claudio Federica Liza Jessica Domenica Manuela Helen Francesco Alfonso

Concludiamo le anticipazioni della sesta puntata di Bake Off Italia 12 con la terza prova, quella a sorpresa, in cui i concorrenti dovranno realizzare delle torte a forma di casa in 3D da posizionare in un viale alberato. Per questa prova ci sarà ospite Ida Di Filippo di Casa a prima vista.

Alla fine di questa prova si tireranno le somme. La migliore sarà Federica che quindi si aggiudicherà il grembiule blu. Rischieranno invece l’eliminazione Helen, Manuela e Francesco. Tra loro il peggiore e quindi l’eliminato sarà Manuela.

Quando va in onda la sesta puntata

La messa in onda della sesta puntata di Bake Off Italia 12 è fissato per venerdì 11 ottobre alle ore 21.30 su Real Time. Se ve la perdete, potete recuperare con varie repliche durante la settimana e anche sul sito di Discovery Plus in maniera grautita.

Il programma può essere sequito in streaming sul sito di Discovery Plus e facendo un abbondamento può essere visto ogni venerdì un nuovo episodio in esclusiva che andrà in onda in chiaro la settimana successiva.