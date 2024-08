In queste ore a diventare virale sui social è stato uno scatto condiviso da Giulia Stabile, in cui vediamo Maria De Filippi mentre gioca a padel con il figlio Gabriele.

Maria De Filippi con il figlio Gabriele

Sono stati mesi decisamente intensi gli ultimi per Maria De Filippi. Anche quest’anno infatti la conduttrice è stata la regina indiscussa di Canale 5 e i suoi programmi hanno collezionato ascolti da capogiro. L’ultimo successo della presentatrice è stato Temptation Island, che come al solito ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori. Nel mentre la De Filippi sta già preparando le nuove edizioni delle sue trasmissioni, che torneranno in onda in tv a partire da settembre. Si parte con Uomini e Donne, fino ad arrivare ad Amici e Tú sí que vales. Non mancherà anche un doppio appuntamento con Temptation Island, già attesissimo dal grande pubblico.

In attesa di scoprire cosa accadrà però in questi giorni Maria ha deciso di godersi anche qualche giorno in relax, per staccare la spina dagli impegni quotidiani. La conduttrice si è così concessa una breve vacanza, che di certo è stata più che meritata. Nelle ultime ore nel mentre a diventare virale sui social è stato uno scatto che non è passato inosservato e che è stato condiviso da Giulia Stabile.

Nella foto in questione pubblicata dalla ballerina infatti vediamo Maria De Filippi mentre gioca a padel con suo figlio Gabriele. La vincitrice di Amici 20 ha poi simpaticamente aggiunto: “Gabriele mi dispiace ma la Mery non si batte”.

La foto della conduttrice ovviamente ha fatto in breve il giro del web e non sono mancati i commenti degli utenti. Il pubblico nel frattempo sta già attendendo con ansia il ritorno dei programmi della De Filippi che senza dubbio anche per la prossima stagione televisiva non deluderanno le aspettative.