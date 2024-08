Ospite a Radio Deejay, Maria De Filippi ha replicato a coloro che la definiscono “la regina del sabato sera” e la sua risposta è da applausi.

La replica di Maria De Filippi

Solo ieri mattina Maria De Filippi è arrivata a Radio Deejay come ospite a sorpresa e nel corso della diretta con Rudy Zerbi non sono mancate le risate e le emozioni. La conduttrice, reduce da una fortunatissima stagione televisiva, ha infatti risposto alle domande e alle curiosità dei fan e non sono mancati retroscena sulla sua vita privata. A un tratto però la presentatrice, che sta già iniziando a preparare le nuove edizioni dei suoi programmi, replicando a un ascoltatore che l’ha definita “la regina del sabato sera” ha fatto una riflessione che non è passata inosservata. Queste le dichiarazioni della De Filippi che nelle ultime ore hanno fatto il giro del web:

“Il titolo regina è il vostro, dipende da chi c’è dall’altra parte. È un attimo che si cade dal trono. Diventi principessa, poi suddita, poi ranocchio. Il declino capita a tutti coloro che lavorano in tv. Ad un certo punto vai giù. Quando vai giù, vai giù”.

La perfetta risposta di Maria De Filippi ha trovato il consenso dell’intero web, e ancora una volta in molti hanno acclamato la conduttrice. Quest’ultima nel mentre in questi giorni si è anche concessa una pausa dal lavoro e si è goduta dei momenti in totale relax.

Tuttavia la De Filippi non smette mai di pensare alle sue trasmissioni. A settembre infatti Maria tornerà in onda su Canale 5 con Uomini e Donne, Amici, Tú sí que vales e con la nuova edizione di Temptation Island. Ma non solo. In autunno infatti arriverà anche Amici Verissimo, un nuovo programma ideato dalla stessa conduttrice in collaborazione con l’amica e collega Silvia Toffanin.