Vince l’oro alle Olimpiadi e corre a baciare la sua fidanzata Jasmine in tribuna: la meravigliosa favola di Alice Bellandi

Il trionfo alle Olimpiadi di Alice Bellandi con la medaglia d’oro nel Judo si può racchiudere con due bellissime immagini: le sue lacrime di gioia e il dolce momento con la fidanzata Jasmine, quando è corsa a darle un tenero bacio.

Alice Bellandi e il bacio con la fidanzata

La coronazione di un sogno, una vera e propria favola quella di Alice Bellandi, che ieri ha festeggiato la quinta medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’emozione la judoka l’ha manifestata tutta con le sue lacrime di incredulità per un traguardo così straordinario. Un’emoziona sfociata poi con il tenero bacio in tribuna alla sua fidanzata, Jasmine. E sì, perché i Giochi Olimpici sono anche amore.

#AliceBellandi vince uno strepitoso oro nel judo e corre ad abbracciare e a baciare la sua fidanzata❤️

Finalmente un meraviglioso gesto di amore ed inclusione dopo 48 oscene ore di voluta discriminazione e divisione nei confronti di Imane Khelif pic.twitter.com/VwQYeGs86B — ApocaFede (@DrApocalypse) August 1, 2024

Questo è senza dubbio uno dei fotogrammi più belli di questa edizione delle Olimpiadi insieme alle immagini di Tom Daley durante la sua gara e in tribuna suo marito Dustin Lance Black e i loro due figli fare il tifo per lui.

Ma torniamo ad Alice Bellandi. Come detto la giovane atleta ha raccontato ai microfoni di Eurosport, tra una lacrima e un’altra, di avere desiderato tutti i giorni un momento come questo. Un percorso lungo tre anni, che ora ha raggiunto con enormi sacrifici e tante situazioni da affrontare, con un bellissimo oro. La sua costante, però, è sempre stato l’amore per la sua fidanzata, che sempre l’ha sostenuta. Un amore puro che non ha mai nascosto e raccontato anche sui social.

Subito dopo il bacio Alice Bellandi ha anche scacciato via le critiche e sottolineato la straordinarietà del suo bacio, che non è altro per lei che la più alta forma d’amore:

“Mi spiace venga visto come una cosa straordinaria. È amore, chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente come ogni cosa si muove per amore, lo sport è amore, l’amicizia é amore, i partner sono amore… È un oro pieno di amore”, ha detto.

Insomma una vera e propria medaglia… al bacio, per Alice Bellandi!

Le altre medaglie di ieri

Ieri in generale è stata una giornata davvero da sogno. Tante le soddisfazioni che gli atleti italiani ci hanno regalato alle Olimpiadi di Parigi 2024, c’è senza dubbio l’oro nel Judo (nei 78 kg per la precisione) ottenuto da Alice Bellandi!

Una medaglia che arriva pochi minuti di distanza da quella ottenuta da Giovanni De Gennaro nel Kayak. Altro grande risultato per lo sport italiano, che si dimostra competitivo anche in questa disciplina.

La lista si è poi aggiornata con l’argento delle fantastiche 4 del fioretto femminile a squadre, Arianna Errigo (capitano e portabandiera di queste Olimpiadi con Gimbo Tamberi), Alice Volpi, Martina Favaretto e Francesca Palumbo.