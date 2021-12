1 Ospite a Domenica In, abbiamo scoperto com’era Maria De Filippi da giovane grazie ad una dolcissima foto! Ecco com’era la conduttrice da ragazza

Colpo grosso oggi per Mara Venier! Ospite a Domenica In è arrivata infatti niente che meno che Maria De Filippi. Da tempo come sappiamo le due conduttrici sono legate sia professionalmente che privatamente, e da anni c’è anche una profonda amicizia. Per questo motivo la padrona di Canale 5 ha accettato di approdare in Rai per raccontarsi in una meravigliosa intervista a cuore aperto.

Durante la chiacchierata però è accaduto qualcosa di inaspettato. La Venier ha infatti mostrato alla De Filippi alcune foto di quando era giovane. Le immagini risalgono a quando Maria andava ancora a scuola, e gli scatti stanno già facendo il giro del web.

Ma com’era Maria De Filippi da ragazza? I più attenti senza dubbio sapranno riconoscere la conduttrice in questa foto ancora più ravvicinata!

Le foto della De Filippi da giovane hanno emozionato il web ed hanno infiammato i social. Nel mentre la conduttrice continua a raccontarsi a cuore aperto, parlando della sua vita privata, della sua famiglia, e del suo rapporto con Maurizio Costanzo.