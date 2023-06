NEWS

Nicolò Figini | 14 Giugno 2023

Come mai Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli non erano al funerale di Silvio Berlusconi? Ecco la foto che lo spiega

Oggi, 14 giugno 2023, si sono svolti i funerali di Silvio Berlusconi. Tante le alte cariche si Stato presenti, così come i personaggi televisivi. Possiamo citare Maria De Filippi (protagonista senza saperlo di un video virale sul web), Silvia Toffanin (compagna di Pier Silvio Berlusconi), Rita Dalla Chiesa, Federica Panicucci, Gerry Scotti e molti altri ancora.

Tuttavia è balzata agli occhi di molti l’assenza di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due lavorano da anni per Mediaset. Basti pensare al fatto che uno dei primi programmi che ha lanciato il conduttore è stato BimBumBam, mentre l’ormai ex moglie è stata (ed è ancora oggi) sua fedele compagna nel dietro le quinte, oltre che apparire come opinionista al Grande Fratello Vip.

Per tale ragione in molti si sono chiesti il motivo della loro mancata partecipazione al funerale di Silvio Berlusconi. La spiegazione è arrivata da Sonia Bruganelli tramite le sue Instagram Stories. Come possiamo vedere dalla foto qui sotto, infatti, ha rivelato che non hanno potuto saltare e rinviare le registrazioni della nuova edizione di “Ciao Darwin”. Ad ogni modo, però, tramite il maxischermo in studio hanno seguito la cerimonia.

Sonia Bruganelli spiega l’assenza ai funerali di Silvio Berlusconi

Tante altre persone, però, hanno dimostrato la loro vicinanza all’ex premier e alla sua famiglia. Oltre ai figli, infatti, al funerale era presente anche la compagna Marta Fascina, la quale ha pianto per tutto il corso della Messa. Gli speciali televisivi continueranno ancora fino a stasera. Da domani, invece, dovrebbe riprendere la programmazione quotidiana e regolare.

