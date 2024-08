Angela Carini si è ritirata dopo 45 secondi dall’inizio del match contro l’atleta algerina Imane Khelif. Di lì a poco ha rilasciato le sue prime dichiarazioni in merito. Ecco che cosa ha rivelato anche durante l’intervista in cui è stata incalzata da un giornalista.

In questi ultimi giorni si è chiacchierato molto dell’incontro di boxe che è avvenuto questa mattina alle Olimpiadi di Parigi 2024. A scontrarsi sono state Angela Carini e Imane Khelif, la quale è stata definita da tutti come una persona transgender. In realtà si tratta di una fake news nata pochi anni fa e che si è diffusa a macchia d’olio.

Oggi in realtà sappiamo che Imane è una donna alla nascita affetta da “disordini dello sviluppo sessuale“. Ciò significa che non è una persona transgender, anche perché il presidente di Gaynet Rosario Coco fa notare che in Algeria sia proibito “il cambio di genere sui documenti“. Di conseguenza, nel caso in cui avesse effettuato davvero la transizione di genere, non avrebbe potuto traslarlo sui documenti.

Detto questo, il match si è svolto regolarmente ma ha avuto una durata molto breve. Lo scontro è durato 45 secondi perché l’italiana si è ritirata a causa del dolore che le provocavano i pugni dell’avversaria. Di conseguenza la Khelif ha portato a casa la vittoria, ma tutto ciò non ha frenato le polemiche. A rompere il silenzio ci ha pensato Angela Carini stessa, che come riporta anche il profilo Twitter di RTL 102.5 ha spiegato:

“Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta”.

Questa dunque la spiegazione della Carini dopo aver deciso di ritirarsi dall’incontro con l’atleta dell’Algeria. Tanti i commenti che sono nati sul web in merito a questa situazione, ma al momento la Khelif non ha ancora esposto la sua opinione.

Il giornalista incalza la Carini

Successivamente Angela Carini è stata anche intervistata da un giornalista che ha ripetuto per un paio di volte la frase “diciamolo chiaramente, non sono stati i colpi a farti decidere di smettere“. Tutto questo forse intendendo velatamente che le polemiche nate intorno alla persona di Imane avrebbero potuto condizionare la sua decisione.

Tuttavia l’atleta italiana ha ripetuto ancora una volta che il motivo del suo ritiro sono stati i colpi subiti dall’avversaria: “No, no, io sono sempre andata oltre alle polemiche. Per me quando scavalchi quelle corde… Per me non c’è alcuna differenza. Mi sono fermata perché ho sentito un forte dolore al naso“. Poi tra le lacrime ha continuato:

“Ho chiesto scusa a mio papà, il secondo colpo l’ho sentito fortissimo al naso e lì ho capito che o mi fermavo da sola o mi sarei potuta fare male per davvero. Forse è stato meglio e intelligente fermarsi”.

A questo punto l’intervistatore ha incalzato una seconda volta Angela Carini, ricordandole che alle spalle ha centinaia di incontri e sa bene cos’è il dolore: “Solo quello ti ha fatto decidere di mollare?“. La sportiva ha ribadito per l’ultima volta ciò che già sappiamo e l’intervista si è interrotta per spostarsi sul canottaggio.