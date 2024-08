Stando a una recente rivelazione fatta da Maria De Filippi, pare che Mario Cusitore per tutta l’estate abbia provato a riconquistare Ida Platano, per cercare di ricucire il loro rapporto.

La rivelazione su Mario Cusitore

Sappiamo bene che l’esperienza da tronista a Uomini e Donne di Ida Platano non è finita nel migliore dei modi. Ad attirare l’attenzione dell’ex Dama del Trono Over sono stati in particolare Mario Cusitore e Pierpaolo Siano, tuttavia entrambe le conoscenze non sono andate come sperato. In particolare a far discutere è stata la frequentazione tra Ida e il corteggiatore partenopeo, che per mesi ha vissuto alti e bassi. Numerose infatti sono state le segnalazioni arrivate su Mario, che fin dal primo momento hanno insospettito non solo il pubblico, ma anche la stessa Platano.

Quando però alcuni di questi avvistamenti sono risultati essere veritieri, la tronista ha deciso di troncare immediatamente la conoscenza con Cusitore e ha scelto di abbandonare definitivamente il trono. In queste settimane tuttavia in molti si aspettavano che tra Ida e Mario avvenisse un ritorno di fiamma, che tuttavia a oggi non c’è mai stato. Nelle ultime ore come se non bastasse a rivelare un retroscena inedito sull’ex corteggiatore è stata nientemeno che Maria De Filippi.

Ospite a Radio Deejay, la conduttrice di Uomini e Donne ha raccontato che Mario Cusitore le avrebbe provate di tutte quest’estate per riconquistare Ida Platano e per recuperare il loro rapporto. Tuttavia sembrerebbe che l’ex tronista non sia disposta a perdonare Mario e a dargli una seconda occasione.

Nel mentre in queste settimane si è anche discusso di un ipotetico ritorno di Ida a Uomini e Donne in occasione della prossima edizione del dating show. L’ex Dama dunque potrebbe tornare nel parterre del Trono Over e rimettersi in gioco, con la speranza stavolta di incontrare la potenziale anima gemella.