Maria De Filippi interviene (a sorpresa) con una videochiamata a Le Iene – VIDEO

Spettacolo

Nicolò Figini | 6 Marzo 2024

Maria de Filippi

In queste ore Maria De Filippi è apparsa in uno scherzo de Le Iene fatto a Nunzia De Girolamo. Il video

Nelle scorse ore Maria De Filippi è apparsa all’interno della puntata de Le Iene a causa di uno scherzo fatto a Nunzia De Girolamo.

Maria De Filippi a Le Iene

Nunzia De Girolamo è stata vittima di uno scherzo de Le Iene, infatti nel video qui sotto la vediamo legata a una sedia mentre parla con un inviato. Quest’ultimo sta controllando la rubrica del suo telefono e si accorge che tra i contatti è presente anche quello di Maria De Filippi: “Ma davvero hai il suo numero?“.

In maniera scherzosa e simpatica la conduttrice lo incoraggia a mandarle un vocale: “Vai, fallo. Poi lo sanno che sei tu, distruggi la tua carriera“. L’inviato si dirige al computer e tramite un programma d’intelligenza artificiale ricrea la voce della De Girolamo. Viene mandato un messaggio: “Ciao, mi dicono che Tina Cipollari manda dei messaggi equivoci a mio marito“.

Ed è a questo punto che Maria De Filippi chiama ed esordisce con un “dimmi che non è vero”. Nunzia allora urla di non essere lei e le spiega che si tratta di uno scherzo di “‘sti str**zi de Le Iene“. Le viene chiesto se può attivare la videochiamata e non appena lo fa nota subito la collega legata alla sedia: “Ma perché fanno questo?“.

La De Filippi pensa divertita che sia un gioco carino, ma non l’ha bevuta nemmeno per un attimo perché fin da subito la voce le sembrava “un po’ troppo metallica e va migliorata“. L’inviato de Le Iene quindi le fa una proposta, ovvero quella di essere lei la protagonista del prossimo scherzo uguale a questo appena fatto.

Tuttavia la conduttrice rifiuta con una sonora risata: “No, ti ringrazio. Mi bastano già le mie cose“. Alla fine si procede con i saluti e Maria viene ringraziata per la sua disponibilità. Anche il web si è molto divertito e i commenti sono stati pieni di entusiasmo nel vederla prendere parte, in maniera inaspettata, allo gioco.