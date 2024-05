Maria De Filippi invia un toccante messaggio ad Asia, ragazza di 14 anni in lotta contro un tumore (VIDEO)

NEWS

Nicolò Figini | 22 Maggio 2024

Maria de Filippi

Asia è una ragazzina di 14 anni che sta combattendo contro un tumore e a Le Iene ha parlato della sua passione per i programmi di Maria De Filippi. E per tale ragione la conduttrice le ha mandato un audio molto speciale.

Il messaggio da Maria De Filippi

Asia è una ragazza di 14 anni che da qualche tempo sta combattendo contro un tumore presso l’ospedale Santobono – Pausillipon di Napoli. Ha deciso di raccontare il suo viaggio con coraggio sui social e per tale ragione le sono arrivate dure critiche da alcune persone che si sono ritrovate ad ascoltare i suoi video.

La giovane però non si abbatte e lei stessa, come riportato dall’intervista de Le Iene, afferma di mettersi a ridere davanti a tali situazioni “soprattutto se lo fanno in anonimo“. In questi giorni ha attirato l’attenzione del Presidente Mattarella, che le ha inviato un messaggio.

Ma Mattarella non è l’unico ad averle dedicato un pensiero, in quanto ci ha pensato anche Maria De Filippi. Asia si è detta una grande fan dei programmi della conduttrice, in particolare di “C’è Posta per Te“, e per tale ragione le è stata fatta una sorpresa. Nel video qui sotto possiamo vedere la sua reazione all’audio della presentatrice:

“Ciao Asia, sono Maria De Filippi. Sai quella signora bionda con gli occhiali che vedi il sabato sera con tanti ragazzi? Volevo dirti che so che sei forte, so che suoni il pianoforte, so che hai parlato di te sui social e ti hanno scritto brutte cose.

Vorrei dirti che è capitato anche a me, capita un po’ a tutti. Purtroppo di defi**enti in giro ce ne sono tanti. Non devi fermarti ma solo provare a ignorarli. Non spetta a te ma a qualcun altro intervenire e fare in modo che queste cose non possa succedere. Un grande abbraccio e bacio, spero di sentirti presto. Un in bocca al lupo per tutto”.

Il messaggio di #MariaDeFilippi per la storia di una ragazza forte e speciale, ieri sera a #LeIene❤️ pic.twitter.com/AFvrPMtbM9 — Vento (@Vento_Elios) May 22, 2024

Asia ha commentato il discorso di Maria De Filippi con grande entusiasmo e poi ha affermato di non avere intenzione di cancellarsi dai social perché non vuole limitarsi. Tutto quello che possiamo dire è che concordiamo in tutto e per tutto con lei.